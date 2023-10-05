Любимчики судьбы: три знака Зодиака, которым повезет в октябре 2023 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых второй месяц осени станет удачным периодом в разных сферах жизни.

Октябрь этого года для некоторых знаков Зодиака может стать по истине счастливым периодом. Астролог Анжела Перл рассказала, кому повезет в ближайшие недели.

Овен

В октябре 2023 года Овнам повезет в сфере карьеры. Они будут находиться в центре внимания, получая заслуженные похвалы и признание от коллег и начальства. Этот месяц будет благоприятен для новых проектов и инициатив, которые принесут им успех и прибыль.

Телец

Тельцы в октябре 2023 года испытают удачу в области финансов. Они смогут увеличить свои доходы через умелые инвестиции или неожиданные финансовые возможности. Этот месяц также будет благоприятен для больших покупок или инвестиций в недвижимость, обещая им стабильность и процветание в будущем. Фортуна будет на вашей стороне, Тельцы, поэтому не упустите шанс.

Стрелец

Стрельцы в октябре 2023 года получат поддержку в сфере отношений. Новые романтические связи будут процветать, а существующие отношения укрепятся благодаря глубокому пониманию и взаимному уважению. Этот месяц также будет благоприятен для семейных отношений – возможно, важные семейные события или воссоединения, которые принесут радость и гармонию в их домашний круг.

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