Виктория Бекхэм впервые за 20 лет прокомментировала историю с изменой Дэвида

Виктория призналась, что тот период был для нее самым тяжелым за все годы семейной жизни.

49-летняя Виктория Бекхэм в четырехсерийном документальном сериале Netflix "Бекхэм" впервые рассказала, как пережила шквал слухов об измене ее мужа Дэвида с личной помощницей Ребеккой Лус, когда он играл в Мадриде в 2003 году, пишет Mirror.

О том, что британская звезда футбола имеет тесные отношения с ассистенткой, таблоиды заговорили после того, как его стали часто видеть в компании Ребекки. В ее обязанности входило помочь Бекхэму освоится в Мадриде, поспособствовать в изучении языка и выполнение мелких поручений.

Первым о предполагаемом романе написало издание News Of The World, которого сейчас уже нет. Информация, опубликованная в прессе, привела к тому, что отношения, которые и так переживали тяжелое испытание расстоянием, и вовсе оказались под угрозой. В то время Виктория оставалась в Лондоне с двумя старшими сыновьями.

"Каждый раз, когда мы просыпались, мы чувствовали, что было что-то еще… мы оба чувствовали в тот момент, что не теряем друг друга, а тонем", – признавался Дэвид.

На фоне слухов Виктория приняла непростое для себя решение переехать в Мадрид, чтобы быть ближе к Дэвиду. Они купили там дом за три миллиона фунтов. В испанской столице родился и третий ребенок пары, сын Круз. Однако все время, пока семья жила в Мадриде, Виктория обижалась на мужа.

Ребекка Лус Фото: rebeccaloosofficial

"Как только я смогла отправить детей в школу, мы переехали в Испанию. Обижалась ли я на Дэвида? Если быть полностью честной, да, я обиделась. Вероятно, если честно, это было самое большое несчастье, которое я когда-либо испытывал в своей жизни. Дело не в том, что я чувствовала себя неуслышанной, поэтому я решила усвоить многое из этого. Я всегда помнила о том, что он нужен".

Свадьба Бекхэмов состоялась 4 июля 1999 года. Для торжества молодожены подобрали по-настоящему королевское место — замок XV века Латтрелстоун в пригороде ирландского Дублина. Виктория Адамс не стала скупиться на свадебное платье и заказала наряд у известного модельера Веры Вонг. На момент свадьбы первенцу пары, Бруклину, было уже четыре месяца.

Ранее Фокус писал, как слухи об измене повлияли на Дэвида.