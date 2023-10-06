Будьте осторожнее в этом месяце: три знака Зодиака, которых ждет опасность в октябре 2023 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых второй месяц осени может стать опасным периодом в разных сферах жизни.

Октябрь этого года для некоторых знаков Зодиака может стать опасным периодом. Астролог Анжела Перл рассказала, кому стоит быть осторожнее в ближайшие недели.

Рак

В октябре Ракам стоит быть особенно внимательными к своим эмоциям и реакциям. Напряженные обстоятельства могут вызвать в вас вспышки гнева, которые приведут к ненужным конфликтам. Постарайтесь удержаться от негативных высказываний и попробуйте найти конструктивные пути решения проблем, чтобы избежать ненужных разногласий.

Дева

Девы должны быть осторожны в своих финансовых делах в октябре. Не стоит рисковать большими суммами или вкладываться в сомнительные проекты. Вместо этого сосредоточьтесь на управлении своими ресурсами, планируйте бюджет и избегайте лишних трат. Это поможет вам избежать финансовых затруднений в будущем.

Козерог

В октябре Козерогам стоит быть более осторожными в общении с окружающими. Ваши слова могут быть недопоняты или искажены, что может привести к недоразумениям и конфликтам. Постарайтесь быть более ясными в своих выражениях и слушать внимательно других, чтобы избежать недоразумений и сохранить гармоничные отношения в своей жизни.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет в октябре