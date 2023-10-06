Редкий выход вместе: Диана Крюгер и Норман Ридус появились на красной дорожке

Диана и Норман ведут довольно скрытные образ жизни и их нечасто можно увидеть вместе на светских мероприятиях.

Диана Крюгер, звезда фильма "Бесславные ублюдки", и ее бойфренд Норман Ридус, звезда сериала "Ходячие мертвецы" вместе посетили гала-концерте Ballet Fall Fashion Gala в Нью-Йорке. Их совместный выход стал приятной неожиданностью для поклонников пары, ведь они нечасто посещают светские мероприятия. Также их совместный выход состоялся на фоне развода актера Джошуа Джексона. Диана и Джошуа встречались более 10 лет, прежде чем она бросила его. Об этом пишет Daily Mail.

Диана Крюгер и ее жених Норман Ридус, с которым они вместе уже пять лет, напоминали элегантных жениха и невесту во время посещения гала-концерта осенней моды New York City Ballet, который проходил в театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре на Манхэттене в четверг.

Диана Крюгер и Норман Ридус Фото: Getty Images

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Держащиеся за руки модели, ставшие актерами, которые обнародовали свой роман в марте 2017 года, оба снимались в фильмах на балетную тематику.

47-летняя немецкая актриса играет учительницу русских танцев Татьяну Волкову в биографическом фильме Джеймса Напьера Робертсона "Джойка", премьера которого состоялась на кинофестивале в Довиле во Франции 9 сентября.

У 54-летнего уроженца Флориды есть загадочная роль в спин-оффе "Джона Уика" Лена Уайзмана "Балерина", который выйдет в кинотеатрах США и Великобритании 7 июня 2024 года. В главных ролях фильма снялись Ана де Армас , Киану Ривз, Йен МакШейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн и покойный Лэнс Реддик.

Диана выглядела потрясающе в белоснежном шелковом платье с интересным украшением на лифе, а Ридус, который в сериале про зомби играет байкера и охотника на зомби, был непривычно элегантным в черном смокинге и начищенных туфлях.

Диана Крюгер и Норман Ридус

Пара воспитывает общую дочь Нову, которая отпразднует свой пятый день рождения где-то в конце октября или начале ноября (ее точный год рождения никогда не разглашался публично).

Но сначала продюсер-ведущий "Поездки с Норманом Ридусом" отпразднует 13 октября 24-й день рождения своего сына Мингуса Люсьена Ридуса, его сына от супермодели Хелены Кристенсен.

Диана и Норман впервые встретились еще в декабре 2015 года, когда изображали влюбленных на съемках фильма Фабьен Берто "Небо".

В то время Крюгер еще встречалась с актером Джошуа Джексоном, но в конце концов они расстались в июле 2016 года.

А недавно стало известно, что жена Джошуа, британская актриса Джоди Тернер-Смит подала с ним на развод после всего лишь четырех лет брака. Пояснив, что этот союз "превратился во что-то нездоровое, что делает ее несчастной".

Пара воспитывает маленькую дочь. И известно, что Джошуа тяжело переживает развод. Инсайдеры рассказывали, что он надеется на то, что его жена изменит свое решение.