Сын Анджелины Джоли встречается с актрисой из "Американской истории ужасов"

Пакса Тьена Джоли-Питта видели на свидании с актрисой Кармен Бланшар.

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Джоли-Питт был замечен в Лос-Анджелесе на милом свидании с актрисой Кармен Бланшар, звездой популярного мистического сериала "Американская история ужасов". Об этом пишет Hollywood Life.

19-летний Пакс и 20-летняя Кармен прогуливались в Лос-Анджелесе в районе Лос-Фелис и наслаждались мороженым.

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Пакс был в белой футболке и скрывал лицо под козырьком бейсболки, а Кармен выбрала простое черное мини-платье и белые кроссовки.

Пакс Джоли-Питт и Кармен Бланшар

После прогулки пара села в машину юноши.

В последние несколько лет Пакса часто видели в окрестностях Лос-Анджелеса, когда он выгуливал свою собаку, или ходил по магазинам.

Пакс был популярным звездным ребенком, а теперь, когда вырос, начал работать в индустрии развлечений. Фактически, Пакс даже работал со своей знаменитой 48-летней матерью над несколькими кинопроизводствами. Его последняя работа в фильме с Энджи была закулисной работой над фильмом "Без крови".

За неделю до свидания Пакса с Кармен в кафе, Анджелина размышляла о том, как "вся ее жизнь изменилась" после того, как она стала матерью в 26 лет. Помимо Пакса, актриса "Малефисенты" делит Шайло, Захару, Мэддокса, Нокса и Вивьен с 59-летним Брэдом Питтом.

Пакс Джоли-Питт со своей матерью Фото: Getty

Бывшие супруги расстались в 2016 году и начали почти десятилетнюю битву за опеку. По данным In Touch , Брэд и Анджелина наконец завершили свой развод в начале этого года.

"Наличие детей спасло меня — и научило жить в этом мире по-другому", — рассказала Анджелина Vogue для ноябрьского номера.

Что касается Кармен Бланшар, она сыграла юную Вайолет в одном из эпизодов AHS в 2011 году. С тех пор восходящая звезда появлялась в таких фильмах, как "Встречи", "Мир вдали" и короткометражном фильме "Доверяющая надежду", согласно ее профилю на IMDb.