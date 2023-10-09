Брижит Бардо впервые появилась на публике после сообщения о серьезных проблемах со здоровьем

89-летняя французская кинодива редко покидает свою роскошную виллу в Сен-Тропе.

89-летняя французская актриса Брижит Бардо впервые за долгое время появилась на публике за рулем своего старого минивена. В июле у звезды были проблемы с дыханием, так что ей пришлось вызвать скорую, а ее поклонники переживали о ее здоровье. Об этом пишет Daily Mail.

Брижит Бардо сфотографировали, когда она выехала из своей роскошной виллы Ла Мадраг в Сен-Тропе в свою собственность в Ла Гариг.

На ней был черный топ с длинными рукавами и большие солнцезащитные очки, а светлые волосы она собрала в небрежный пучок.

Брижит Бардо

Это было первое появление 89-летней звезды на публике после того, как у нее начались проблемы со здоровьем и к ней в дом приезжали экстренные службы.

Ее муж Бернар д'Ормаль подтвердил эту новость и уточнил, что произошло вскоре после того, как инцидент произошел в их резиденции в Сен-Тропе.

Он рассказал журналистам: "Было около 9 часов утра, когда у Брижит возникли проблемы с дыханием. Она не потеряла сознание, но ей было тяжело дышать", отметив, что машины скорой помощи сначала приехали по неправильному адресу.

Когда они прибыли, то сразу подключили Бардо к кислородному баллону и некоторое время наблюдали за ее состоянием.

"Как и все люди определенного возраста, она больше не может переносить жару. Это случается в 80 лет", — отметил супруг звезды.

Брижит Бардо снялась в 47 фильмах, прежде чем покинула киноиндустрию в 1973 году.

Она родилась и выросла в Париже и была начинающей балериной, прежде чем начала работать фотомоделью и актрисой.

Ей было всего 15, когда она украсила обложку журнала Elle в 1950 году, положив начало ее актерской карьере.

Вскоре после этого на прослушивании Брижит встретила своего первого мужа, кинорежиссера Роже Вадима. Роль ей не досталась, но они полюбили друг друга.

Несмотря на первоначальное неодобрение ее семьи, они поженились в 1952 году, когда ей было 18, а ему 24.

Бардо стала международным секс-символом после роли в фильме 1956 года "И Бог создал женщину".

Брижит Бардо в фильме "И бог создал женщину" Фото: Скриншот

Через год Вадим и Бардо развелись, но продолжали работать вместе.

В 1959 году она вышла замуж за Жака Шарье, и у них родился сын Николя, прежде чем они расстались в 1962 году.

Четыре года спустя она вышла замуж за немецкого миллионера Гюнтера Закса, но в 1969 году они развелись.

После того как Бардо оставила актерскую карьеру, она посвятила себя Фонду Брижит Бардо, который занимается защитой животных.

Брижит Бардо Фото: ACC Art Books

Брижит основала организацию в Сен-Тропе, прибрежном городке на Французской Ривьере, в 1986 году на деньги, полученные от продажи своих драгоценностей.

С 1992 года она замужем за правым политиком Бернаром д'Ормалем.

Напомним, ранее Бардо уже в шестой раз привлекли к суду за расистские высказывания. Актриса назвала жителей острова Реюньон каннибалами и дикарями.