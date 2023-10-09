"Все сырое, в грязи": Виталий Козловский опубликовал видео с побратимами на передовой (видео)

По словам Виталия Козловского, дождь на фронте имеет свои преимущества, ведь враг в непогоду не запускает свои беспилотники.

Украинский певец Виталий Козловский, который в составе четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" защищает Украину, показал, как проходит его служба на передовой. Он в социальной сети Instagram опубликовал на странице в Instagram опубликовал ролик, в котором стоит в грязи под дождем.

По его словам, дождь на фронте имеет свои преимущества, ведь враг в непогоду не запускает свои беспилотники, поэтому для военных это хорошо.

"Знаете, что на передовой одновременно и хорошо и плохо? Дождь. С одной стороны — все сырое, в грязи и блиндаж заливает. С другой — это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику. Потому что в дождь враг не поднимает свои беспилотники и можно ехать в относительной безопасности. На видео мы смеемся и шутим, потому что до этого я сказал, что буду песнями вызывать дождь. Как видите, подействовало. Очень уважаю и люблю этих Людей!" — отметил артист.

Поклонники и друзья Козловского под видео Козловского оставляют комментарии, в которых поддерживают певца и его собратьев:

"Всегда знала, что Вы настоящий мужчина! Не прячетесь за границами, а пошли выполнять свой гражданский долг. Честь и хвала, потому что война не где-то там ... Она по всей Украине. Божьей защиты и благодарность, что держите над нами небо!";

"Нам дома холодно, а здесь -это ужас. Мне всегда так жаль ребят, мерзнут, все мокрые, или насекомые ... я не представляю ... держитесь!"

"Берегите себя, ребята!"

"Берегите себя!!! Спасибо вам за защиту!!! Люблю тебя!!!";

"А небо плачет грозами, грозами, грозами. Умывает сердце слезами, слезами, слезами. Берегите себя";

"Только пусть всякая простуда вас обходит, чтобы вы были здоровы";

"Пусть Господь вас хранит, ребята!";

"Уже не напишут "господа", что вымытый, с чистенькими ручками, в выглаженной одежде...

Вот такая она жизнь на передовой... Спасибо вам, родненькие, и храни вас Боже!!!".

Напомним, Виталий Козловский показал блиндаж и рассказал о службе в ВСУ. Виталик пожаловался, что мучается от аллергии, но восхитился красивым рассветом и тихим утром без взрывов.