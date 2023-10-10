Флоренс Пью рассталась с бойфрендом из-за работы

Звезда встеречалась со своим бойфрендом Чарли Гучем около года, но они разошлись из-за "плотного рабочего графика, мешающего романтическим отношениям".

Актриса Флоренс Пью рассталась со своим бойфрендом Чарли Гучем после года отношений. Чувства звезды не выдержали испытания напряженным рабочим графиком. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя звезда "Оппенгеймера" год встречалась с фотографом Чарли Гучем, которого она успела познакомить со своей семьей.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

Но напряженная голливудская карьера Флоренс заставила ее положить конец отношениям.

Источник сообщил: "Флоренс и Чарли знали друг друга много лет, и в конце прошлого года их отношения стали романтическими. Но это длилось недолго. График Флоренс очень плотный, и на это повлияли другие факторы. В конце концов, летом она закончила эти отношения".

Инсайдер добавил, что между парой "нет обид", и они не удивятся, если Флоренс передумает и они с Чарли сойдутся снова.

Флоренс Пью впервые рассказала о своем романе с Чарли еще в феврале, когда их заметили на обеде на свежем воздухе в День святого Валентина.

До романа с Чарли Флоренс какое-то время была связана с Гарри Стайлсом, с которым, как говорят, она целовалась во время съемок фильма "Не волнуйся, солнышко".

В августе прошлого года Флоренс объявила, что она и ее бывший парень Зак Брафф расстались после трех лет совместной жизни.

В интервью Harper’s Bazaar актриса рассказала, что их пути со звездой "Клиники" разошлись.

Зак Брафф и Флоренс Пью

Пара старалась скрыть свои отношения от общественности, а Флоренс заявила, что они хотят расстаться без внимания журналистов и фанатов.

Флоренс не рассказала, когда именно они с Заком расстались, но они все еще были вместе в апреле, когда она поздравила его с 47-летием в Instagram.

Разница в возрасте в 21 год между парой привлекла внимание таблоидов во время их трехлетнего романа.

В 2021 году Флоренс рассказала The Sunday Times о жестоких комментариях, которые она получила от троллей после того, как поздравила Зака ​​с 46-летием.

Она сказала: "Я думаю, людей это беспокоит, потому что это не то, чего они ожидали. Но это моя жизнь, и я не пытаюсь доставить удовольствие кому-то, или приукрасить ее. Я тоже хочу быть человеком!".

Напомним, 2023 год стал рекордным по количеству разводов и расставаний среди селебрити. Среди прочих, распался брак Хью Джекмана. С супругой Деборрой-Ли Фернесс они прожили 27 лет.