Жена богача из Дубая показала, как потратила миллион долларов за неделю

Линда Андраде живет в Дубае и считает себя инфлюэнсером. А также называет себя женой "безумно богатого мужчины".

23-летняя Линда Андраде, инфлюэнсер и домохозяйка из Дубая, живет роскошной жизнью со своим 27-летним мужем. И недавно она рассказала и показала, как потратила миллион долларов всего за неделю. В эту сумму входит также покупка шоколада на 7000 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Жена мультимиллионера ошеломила людей в соцсетях, продемонстрировав, как она тратит деньги своего "безумно богатого мужа".

Линда Андраде

23-летняя инфлюенсер Линда Андраде из Дубая регулярно делится фотографиями и видео, изображающими ее гламурный образ жизни, который включает в себя роскошные ужины, поездки в торговые центры, дорогие процедуры и напитки в барах на крышах небоскребов.

Совсем недавно Линда зашла в TikTok, чтобы рассказать, как выглядит обычная неделя в ее жизни вместе с 27-летним супругом Рикки.

Линда Андраде

В клипе, который на данный момент собрал более 433 000 просмотров, Линда ошеломила подписчиков, рассказав, что потратила 1 миллион долларов на бриллианты, золото, шоколад и "развлечения".

Ее муж вручил ей 1 411 008 долларов.

Она потратила 356 214 долларов на покупки в роскошных магазинах, добавив, что потратила в эту сумму входят две сумки Chanel.

Затем ее кавалер дал ей 229 141 доллар наличными, которые она потратила на вкусный ужин для них двоих.

Она также потратила деньги на покупку шоколада на сумму 7210 долларов.

Линда потратила 356 214 долларов на покупки в роскошных магазинах, включая покупку двух сумочек Chanel.

Затем Линда сказала, что ее кавалер подарил ей золото на сумму 201 200 долларов, а также 52 210 долларов.

Линда Андраде и Рикки, ее муж

Наконец, Линда поделилась, что потратила 216 789 долларов в "случайную среду", продемонстрировав бриллиантовые украшения.

Линда и Рикки познакомились в спортзале и поженились, когда Линде было всего 19 лет. И она быстро вжилась в роль богатой домохозяйки из Дубая.

У пары три резиденции — квартира в Дубае, квартира в округе Ориндж и дом в Лас-Вегасе.

Линда Андраде и Рикки, ее муж

Ранее Рики утверждал, что он зарабатывает более 150 000 долларов в месяц, работая инвестируя в недвижимость, акции и криптовалюту.

Он рассказал, что у пары "традиционный брак", в котором он зарабатывает деньги, а Линда "заботится о доме".

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