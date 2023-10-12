Виталий Козловский рассказал, почему Кондратюк забирает его военную зарплату: что известно

По словам певца Виталия Козловского, он уже оплатил 1 миллион гривен долга.

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас является военнослужащим, подтвердил информацию, которую обнародовал известный музыкальный продюсер Вадим Лисица о том, что Игорь Кондратюк забирает часть его военной зарплаты. Он рассказал в заметке на своей странице в Instagram, как появился долг.

"Суды и исполнительные производства с бывшим продюсером продолжаются более 10 лет. Эти суды — не следствие нарушения какого-то контракта. НЕ следствие того, что я был должен деньги или в меня их вложили, а я не вернул. Я ушел, не будучи виноватым ни копейки", — отметил Козловский.

По его словам, долги, которые он сейчас отдает возникли уже после прекращения сотрудничества с Кондратюком.

Когда на концертах спел свои песни, эмоционально поддавшись призывам многотысячной публики, которая этих песен ждала. Права на них, как ни странно, принадлежали продюсеру", — рассказал Виталий.

Он вспомнил, что во время сотрудничества, на доверии подписывал любые бумаги: "Твое дело петь. Документы это просто формальность, подписывай, а по-человечески мы всегда договоримся". Вот я и был уверен, что найдем общий язык".

Виталий Козловский заявил, что не раз предлагал встретиться, обсудить и найти решение, но от встреч Кондратюк категорически отказывался. Против него были поданы судебные иски за нарушение авторских прав

Козловский также рассказал, сколько денег он задолжал и сколько уже выплатил бывшему продюсеру.

"Уже 1 миллион гривен я оплатил. Потом полетели новые иски. Сейчас должен оплатить еще 2 миллиона. Сегодня воинская часть отчисляет от моего денежного обеспечения (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств", — написал певец.

Он сообщил, что против него существует несколько производств, поэтому с зарплаты почти ничего не остается.

"Производств несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен был бы получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью (все скрины этих взысканий я имею)", — отметил защитник.

Козловский добавил, что обращался к бывшему своему продюсеру с просьбой приостановить взыскание во время службы в ВСУ, но тот отказал.

"Сочувствие мне не надо, потому что история не об этом. Если суд постановил, что я их должен оплатить — я буду платить", — подчеркнул певец.

Напомним, 9 октября Фокус писал, что Виталий Козловский опубликовал видео с побратимами на передовой. По словам Виталия Козловского, дождь на фронте имеет свои преимущества, ведь враг в непогоду не запускает свои беспилотники.