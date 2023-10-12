Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине октября 2023 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину октября 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 16, 18, 19, 21, 25 октября

Маникюр и педикюр: 21, 25 октября

Похудение: 26-31 октября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 21, 25 октября

Эпиляция и депиляция: 18-22, 25 октября

Массаж и процедуры от целлюлита: 18, 21, 22 октября

Хирургические операции: 15-27 октября

Удаление зубов: 30-31 октября

Лечение зубов: 15-27 октября

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (15-27 октября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (28 октября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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