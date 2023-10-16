Телеведущий Тимур Мирошниченко показал фото с крестин приемного сына Марселя

Обряд крещения состоялся в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна окрестили приемного сына Марселя. Малыша, которому в августе исполнилось два года, супруги в июне забрали из детского дома в Житомире. О радостном событии Инна Мирошниченко рассказала в сториз в Instagram.

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена, юрист, блогер и общественный деятель Инна Мирошниченко окрестили своего приемного сына Марселя, которого в июне забрали из детского дома в Житомире.

Крестины Марселя Фото: Instagram/olexandr_barychka

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Марселю 2 августа исполнилось два года.

Обряд крещения провели в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

На церемонии Инна и Тимур Мирошниченко и все приглашенные были в вышиванках.

"Новый воин Церкви Христовой", — подписал кадр священник. Сама Инна отметила, что Марселю церемония не понравилась и он прорыдал все крещение.

Крестными родителями Марселя стали близкие друзья звездной пары. Крестным отцом стал адвокат Евгений Пронин (бывший жених блогера Рамины Эсхакзай), который работает вместе с Инной Мирошниченко. А крестной матерью — няня Мария Семенюк.

По словам Тимура и Инны, Мария и Евгений — их давние друзья и именно поэтому они сделали такой выбор, пригласив их стать крестными родителями малыша Марселя.

"Это люди, которые близки для нашей семьи и детей. Это те, кому мы бы могли доверить своих детей, если что-то случится", — рассказывала Инна.

Тимур Мирошниченко с семьей Фото: Instagram _inna_mi_

Напомним, ранее Инна и Тимур Мирошниченко подробно рассказали сколько времени заняла процедура усыновления и с какими трудностями они столкнулись. Прежде всего выяснилось, что тот факт, что Тимур и его жена являются знаменитостями, никак не помогал.