"Появится возможность изменить жизнь": прогноз рунолога на коридор затмений для всех знаков Зодиака

Для некоторых знаков коридор затмений будет благоприятным периодом, а у кого-то будут происходить непредвиденные и неконтролируемые события, а также нарушение планов.

Рунолог Amurun поделилась прогнозом для всех знаков Зодиака на период коридора затмений, который начался 14 октября и продлится до 28 октября.

Овен

Овнам в коридор затмений следует быть крайне внимательными и осторожными, поскольку будут происходить непредвиденные и неконтролируемые события, нарушение планов. Будьте к этому готовы — они неизбежны и нужно, чтоб эти негативные процессы произошли. Любое разрушение — это шанс избавиться от всего, что себя отжило, причем это касается и мыслей, и негативных установок. Скорей всего это разрушение будет происходить в сфере взаимоотношений — там у вас присутствует колеблющаяся энергия на период коридора затмений. Помним, что коридор кармический — поэтому максимально отрабатываем свою любовную сферу. По денежной сфере — стабильность.

Телец

Тельцы двигаются в безопасном потоке, по течению. Негативные ситуации будут проходить, но глубоко не заденут, больше косвенное взаимодействие. Тем не менее, учитывая, что коридор затмений у нас кармический — стоит все-таки обратить внимание на входящие в жизнь ситуации. По деньгам возможно появится еще один (или несколько) источников заработка или дохода, также обязательно и дотошно проверяем все документы и мелкие шрифты. В отношениях умерьте свой пыл: проявленная агрессия и ревность может говорить о не принятии своего партнера. Поработайте с этим, поскольку это тупиковый принцип создания и развития отношений.

Близнецы

В коридор затмений Близнецы будут иметь возможность завершить начатое, реализовать задуманное и наконец-то "собрать урожай". Но не стоит начинать новое дело/проект, если старое не пришло к логическому завершению. Нужно наоборот приложить максимум усилий, чтоб подчистить хвосты и не просрочить дедлайны. В отношениях возможно соперничество — попытки доказать свою доминантность, но помните о внутреннем балансе энергий и энергетическом климате в семье. В ситуациях создания отношений будут временные ограничения, поэтому не продавливайте, завершите свои трансформационные процессы. Не надо бежать в другие отношения, чтоб залечить свои раны — это изначально не благоприятные условия для создания крепких отношений. В плане денег руны Близнецам сулят финансовое развитие. Не теряйте шанс вырасти материально.

Рак

Раков коридор затмений заденет хорошо — будут активно подыматься кармические узлы и программы. Если сейчас не отработаете — будете ходить по кругу до следующего кармического затмения. События, которые будут происходить, имеют очень большое значение в вашей жизни, и если вы отреагируете импульсивно (как обычно), вместо того чтоб доверится ситуации — потом аукнется. Скорей всего Раки будут активно отрабатывать финансовую сферу — потери, неожиданные (хотя ожидаемые, если активно ошибались до) проблемы, разрушения и усугубление ситуаций финансового сектора. В любовной сфере нужно определится с целями партнерства и не требовать от них большего. Если изначально создавался союз чисто любовников — нечего требовать перехода в семью.

Лев

Львы пройдут коридор затмений прямо по Беркане — благоприятные события, идеальные завершения ситуаций, даже если кажется, что завершение совсем не идеальное — потом вы поймете, что это был наилучший вариант для вас. Поэтому, Львы и Львицы, доверяйте потоку и не забывайте все таки действовать (исходя из доверия), а не отлеживаться на любимом диване. Не упустите возможность расширить свой денежный поток! В отношениях есть вероятность перерастания имеющегося союза в нечто большее. Но и кратковременные связи будут присутствовать. Не ленитесь, но и не распыляйтесь. Доверьтесь потоку.

Дева

Дева этот кармический коридор затмений будет проходить крайне конфликтно. Поэтому есть необходимость остановиться и хорошенько проанализировать свою жизнь, свое прошлое и найти правильный путь. Вопрос самореализации опять выходит на первый план — осмыслите свое прошлое, обратите внимание, что вам зеркалят люди вокруг, может проблема не во внешних обстоятельствах, а внутри вас? Ведь наше окружение указывает нам на наши внутренние ограничения и показывает нас самих. В отношениях будут вспышки страсти, желания, влечения. А в деньгах стоит задуматься о взаимовыгодном партнерстве, где один ведет, а второй ведомый до определенного этапа.

Весы

Весы, заморозьте все свои планы на период кармического коридора затмений. Не пытайтесь действовать, результата не будет. Не продавливайте ситуации — потратите только свой ресурс, нервы и энергию. Период, когда нужно хорошенько выспаться и больше времени проводить с семьей. У одиноких возможно развитие в любовном секторе, но опять же, не гоните коней, пусть все идет своим чередом. В финансовом секторе потери, проблемы — будьте готовы к этому и планируйте свои затраты. В долг не брать и не давать — потом долго этот долг будет висеть не закрытым.

Скорпион

У Скорпионов в кармический коридор затмений появятся реальные возможности изменить жизнь. Как будто получить шанс на перерождение. Но, безусловно, для этого надо потрудиться и шансом воспользовался, иначе его можно упустить и ждать следующего прийдется очень долго. Скорей всего ситуации будут развиваться не так, как вам бы этого хотелось, но это будет лучшее развитие. В любовной сфере есть необходимость прояснить отношения и расставить акценты, только не с позиции "задавлю, схитрю, я лучше знаю", а уже по-другому. Все тайное станет явным — имейте это в виду. А вот в финансовом секторе настало время разобраться со своими детскими страхами, негативными установками на деньги, неумением реально оценивать свой труд и силы.

Стрелец

У Стрельцов коридор затмений затронет денежный сектор. Тут все в руках Стрельца: если хочется добиться реально хорошего результата — нужно приложить максимум усилий. На скорую руку или в стиле "как-то вырулю" не получится — такой же и будет результат. Поэтому собираемся в кучу и своевременно предпринимаем необходимые действия для достижения своих целей. Учитывайте то, что в финансовом секторе на период коридора затмений у вас присутствует разрушающая энергия — задержки, проблемы, потери. Поэтому действовать нужно не только своевременно, а и обдуманно. В любовной сфере страсть, удовлетворение, увлеченность. Стрельцы в паре — не упустите возможность обновить ваши взаимоотношения.

Козерог

Козероги в кармический коридор затмений получат возможность изменить сложившуюся ситуацию, ее развитие и найти наилучшее решение. У Козерогов этот период ходит под очень благополучной руной, которая сулит гармоничные процессы, безопасное движение и достижение целей. Отношения примут следующий этап развития. Как раз время узнать друг друга лучше, глубже, найти новые точки соприкосновения и комфортно развиваться. Касаемо денег — уберегите себя от ненужных покупок. Слово "нет" — ваше на период затмения. Финансовые поступления скорей всего будут заморожены и лишние траты на этот период не нужны.

Водолей

Водолеям в период кармического коридора затмений пора осознать прошлые ошибки и начать сначала. Да, будут неожиданные перемены к лучшему, такие себе "подарки судьбы", но будет ли настроение у Водолея ими воспользоваться? Заканчивайте переливать из пустого в порожнее, анализируйте свои ошибки и действуйте не так, как привыкли. В бизнесе ищите партнеров для реализации ваших замыслов. На период коридора денежной энергии достаточно, чего не скажешь про любовный сектор. В любовных отношения истощение, отсутствие основы для развития. Одинокие также вряд ли встретят кого-то достойного. Нет тут энергии в этот период.

Рыбы

Рыбы в кармический коридор затмений смогут решить свои проблемы в кратчайшие сроки, если правильно выберут направление действий. Но в разрешении будут всегда двое — то есть не боимся просить помощи или предлагать взаимовыгодное партнерство. Подумайте, кто вам может быть полезен и чем вы можете быть полезны ему с отключением пессимизма, поскольку активным будет желание и стремление больше зарабатывать. Закладывайте фундамент. В отношениях период эмоционального спада, возможно проявление обид, которые не были ранее проговорены, а сейчас сидят комом в горле. Разберитесь с истинными причинами обид, ведь обижаться вы выбрали сами.

Ранее Фокус писал про особенности коридора затмений с 14 по 28 октября