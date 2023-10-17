Принцесса Нидерландов появилась на публике в роскошном ансамбле (фото)

Принцесса проводила вечер в компании бельгийской принцессы Елизаветы.

19-летняя дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, принцесса Катарина-Амалия, посетила вечеринку по случаю 18-летия принца Дании Кристиана во дворце Кристиансборг в Копенгагене, появившись на мероприятии в роскошном ансамбле, пишет Hello.

Она прибыла на торжество в синем платье в пол со скользящей шифоновой накидкой от бельгийского модного бренда Essential Antwerp. На голове у нее была сапфировая тиара королевы Эммы.

Волосы принцесса оставила распущенными, и они волнами падали ей на плечи, а макияж был сдержанным.

Принцесса Катарина-Амалия и принцесса Бельгии Елизавета Фото: Getty

Образ Катарина-Амалия дополнила простым серебряным клатчем. Однако, пожалуй, главным акцентом образа стали ее туфли. Она обула темно-синюю атласную пару от Manolo Blahnik оттенка Hangisi 105, украшенную серебряной пряжкой.

Туфли-лодочки Manolo Blahnik не только добавили гламурный штрих к королевскому образу, но и принцесса во всех отношениях выглядела как "IT-girl" в туфлях, которые наиболее символично показала Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в "Сексе в большом городе".

Любимая всеми обозревательница, как известно, носила эти дизайнерские туфли, когда сказала "да" мистеру Бигу на свадьбе в мэрии. Эти туфли сразу же стали фаворитами фанатов, поскольку они полностью отражали невероятный стиль Кэрри Брэдшоу – совершенно гламурный и сказочно нетрадиционный.

Ранее Фокус писал, что принцесса Нидерландов Алексия дебютировала на дне открытия парламента с родителями и сестрой.