"Мы все разные": Сара Джессика Паркер высказалась о старении

Знаменитость отметила, что отдаст предпочтение уходу за кожей, а не коррекциям или хирургическим вмешательствам.

58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер высказалась о старении. Об этом пишет Glamour.

"Мы все просыпаемся, у нас происходит миллион вещей, и нам просто нужно продолжать свои дни — я не понимаю, какой упор делается на размышлениях о старении", — начала свою речь звезда культового сериала "Секс в большом городе".

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Джессика Паркер отметила, что отдаст предпочтение уходу за кожей, а не коррекциям или хирургическим вмешательствам.

"Мне нравится, что люди решают делать то, что они хотят, и находят способ, который заставляет их чувствовать себя лучше, когда они выходят за дверь", — рассказывает американская знаменитость.

Сара Джессика Паркер подчеркнула, что ей как актрисе предназначено делиться эмоциями и "общаться" своим лицом, которое для нее должно двигаться.

"Мы все разные, и мне это нравится в женщинах", — добавила исполнительница роли Кэрри Бредшоу.

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Актриса добавляет: "Каждый затрагивает чью-то фигуру, лицо, нос, волосы, вес. И поэтому на мне сейчас давление не со стороны Голливуда. Давление со стороны человеческой расы, и оно такое же нездоровое, как давление Голливуда".

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Напомним, Сара Джессика Паркер будет создавать фильм об украинских танцорах.

Также Фокус писал о новом члене семьи Сары Джессики Паркер, которого она забрала со съемочной площадки.