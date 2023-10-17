Семейные каникулы: куда отправится принц Уильям с семьей

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи закончили семестр и запланировали каникулы на природе.

Как и многие дети по всей Великобритании на этой неделе, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи покинули классы, чтобы насладиться школьными каникулами. Все трое сейчас учатся в подготовительной школе Lambrook в Беркшире, расположенной всего в двух шагах от семейного дома Adelaide Cottage в Виндзорском поместье. Об этом пишет издание Ok!

Восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи все еще получают относительно беззаботное начальное образование. Но для старшего брата Джорджа, которому исполнилось 10 лет, пришло время первых экзаменов, и это стресс, который семья еще не переживала.

"У Уильяма и Кейт трое детей с очень разными требованиями. Мы знаем, что бедный Джордж в последнее время чувствует себя немного не в своей тарелке, потому что в его школьной жизни начинаются испытания", — рассказала бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд.

По словам Бонд, эти каникулы могут сильно отличаться от предыдущих и потребовать изменения планов.

Принц Уильям с семьей Фото: Getty Images

"Это будет вдвойне тяжело для Джорджа, поскольку все веселье достается его сестре и младшему брату, но я уверен, что Уильям и Кейт найдут здоровый баланс, который позволит Джорджу присоединиться к ним большую часть времени", – добавила Бонд.

По мнению Дженни, Джордж будет приоритетом родителей, потому что ему нужно подумать об экзаменах и будущем обучении. Но Уильям и Кейт прикладывают все усилия, чтобы развлечь своих троих детей и сделать их счастливыми во время каникул.

"Я также уверена, что семейная жизнь является главным приоритетом Уильяма и Кейт – это то, что удовлетворяет их больше всего на свете", – отметила Бонд.

Все более напряженные рабочие графики Кейт и Уильяма вполне могут ограничивать обычное праздничное времяпрепровождение, связанное с выпечкой, поездками на пляж в Норфолке недалеко от их дома в Анмер-Холле и поездками на велосипеде.

Дженни отмечает, что у принца и принцессы Уэльских сейчас действительно много заняты королевскими обязанностями, поэтому им становится довольно сложно брать отпуск на все школьные каникулы.

По мнению Дженни Бонд, Кейт и Уильям – современные родители, которые явно считают детей своим главным приоритетом.

Дети принца Уильяма Фото: Getty Images

Няня семьи, получившая образование в Норланде, Мария-Тереза ​​Туррион-Борралло, начала работать у них в 2014 году, но, конечно, будет иметь право на отпуск. Дженни уверена, что при поддержке родителей Кейт Кэрол и Майкла Миддлтон, а также Уильяма и Кейт, которые будут непреклонны в том, чтобы взять на себя как можно больше родительских обязанностей, пара будет наслаждаться возможностью побыть наедине с детьми.

Дженни ожидает, что Уильям с семьей остановятся в Анмер-Холле и будут наслаждаться свободой сельской местности и пляжей Норфолка, множеством мероприятий на свежем воздухе, барбекю, спортом и смогут просто быть счастливой, шумной семьей.

Напомним, Принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали о любимых эмодзи. Королевская чета посетила ряд мероприятий ко Дню психического здоровья 2023, который отметили 10 октября.