Середина коридора затмений в октябре 2023: когда будет и чего ожидать

Середина коридора затмений менее опасна, чем дни затмений, но в этот период может происходить много судьбоносных событий.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, когда наступит середина коридора затмений в октябре 2023 года, а также чем будет опасен этот период.

Коридор затмений в октябре 2023 года и его середина

14 октября, когда состоялось солнечное затмение в Весах, начался коридор затмений, который продлится до 28 октября, пока не произойдет лунное затмение в Тельце.

А 21 октября (а также три дня до и три дня после) считается серединой коридора затмений, которая является менее опасной, чем сами дни затмений, но также может существенно повлиять на ход жизненных событий.

Середина коридора затмений: чего ожидать от этого периода

Во время коридора затмений самыми опасными днями считаются сами дни затмений, когда астрологи не рекомендуют начинать важные дела и принимать серьезные решения.

А вот середина коридора затмений характеризуется как период, в котором будет происходить много судьбоносных событий. Именно в середине коридора приходят самые мощные энергии обновления. В этот период могут напомнить о себе давно тянущие проблемы, старые обиды, а также неприятные ситуации. Однако сейчас самое время проработать эти ситуации, развязать кармические узлы и освободиться от груза прошлого.

Поэтому очень важно во время середины коридора быть максимально осознанным, следить за своими мыслями и действиями. Помните, события этого периода будут сильно влиять на ваше будущее.

Также в этот период будут эффективными чистки, пойдут на пользу медитативные практики, работа с сознанием и подсознанием, и все, что будет гармонизировать вас.

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