Тиары, роскошный прием и рок-концерт: как принц Датский Кристиан отпраздновал совершеннолетие
18-летие принца и наследника престола прошло с королевским размахом: в компании будущих правителей Европы.
Сначала принц Дании Кристиан порадовал толпу, собравшуюся возле замка Амалиенборг в Копенгагене, чтобы отпраздновать 18-летие наследника престола. А потом он переоделся во фрак и отправился на свою роскошную вечеринку, где сделал совместное фото с четырьмя будущими королевами. Об этом пишет Daily Mail.
Будущий король, которого считают одним из самых завидных холостяков Европы, отпраздновал свое совершеннолетие 15 октября на большом гала-концерте, на котором присутствовали члены многих королевских семей Европы. Но не Великобритании. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон на вечеринке не было. Но там и без них хватало королевских особ.
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На балкон принц Кристиан вышел в сером костюме в клетку и темно-синем галстуке.
Затем к нему присоединились его отец, наследный принц Фредерик и его бабушка, королева Дании Маргрете — до того, как к нему присоединились его мать принцесса Мэри, а также братья и сестры: принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина.
А потом принц отправился с семьей во дворец Кристиансборг, где уже был официальный дресс-код. Что для приглашенных дам значило вечерние платья и тиары.
Там Кристиан сделал уникальное фото сразу с четырьмя будущими европейскими королевами.
Одетые в роскошные наряды, будущие королевы: принцесса Швеции Эстель, 11 лет, принцесса Норвегии Ингрид-Александра, 19 лет, принцесса Нидерландов Катарина-Амалия , 19 лет, и принцесса Бельгии Элизабет, 21 год, улыбались в камеру рядом с Кристианом.
За последние 30–40 лет многие монархии по всей Европе изменили свои правила наследования на абсолютное первородство, что означает, что старший ребенок государя будет наследовать трон независимо от пола, а предпочтение наследникам мужского пола отдаваться не будет.
У принцессы Эстель, принцессы Ингрид-Александры и принцессы Елизаветы есть младшие братья, и если бы эти молодые женщины родились на несколько десятилетий раньше, то они бы уступили место наследникам мужского пола.
На приеме присутствовали не только члены королевских семей, но и представители молодежи Дании.
И хоть совершеннолетие Кристиана – это государственный праздник, прежде всего, это был день рождения 18-летнего юноши. Так что в итоге официальная часть празднования сменилась веселой вечеринкой. И его мать, кронпринцесса Мэри даже вышла на танцпол.
По этому случаю Мэри была одета в сверкающее черное платье до пола, завершая образ стильной прической и бриллиантовой тиарой.
Но формальный вид не помешал ей потанцевать, когда королева Маргрете представила сюрприз на день рождения своего внука: рок-концерт в частном дворце.
На сцене выступал Бенджамин Хэв, популярная датская рок-звезда, фронтмен группы The Family.
Напомним, ранее считалось, что на день рождении Кристиана появится сицилийская принцесса Мария Кьяра де Бурбон. Ее считают новой девушкой наследника престола, хоть Кьяра это и отрицает.