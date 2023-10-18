Тиары, роскошный прием и рок-концерт: как принц Датский Кристиан отпраздновал совершеннолетие

18-летие принца и наследника престола прошло с королевским размахом: в компании будущих правителей Европы.

Сначала принц Дании Кристиан порадовал толпу, собравшуюся возле замка Амалиенборг в Копенгагене, чтобы отпраздновать 18-летие наследника престола. А потом он переоделся во фрак и отправился на свою роскошную вечеринку, где сделал совместное фото с четырьмя будущими королевами. Об этом пишет Daily Mail.

Будущий король, которого считают одним из самых завидных холостяков Европы, отпраздновал свое совершеннолетие 15 октября на большом гала-концерте, на котором присутствовали члены многих королевских семей Европы. Но не Великобритании. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон на вечеринке не было. Но там и без них хватало королевских особ.

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На балкон принц Кристиан вышел в сером костюме в клетку и темно-синем галстуке.

Принц Кристиан

Затем к нему присоединились его отец, наследный принц Фредерик и его бабушка, королева Дании Маргрете — до того, как к нему присоединились его мать принцесса Мэри, а также братья и сестры: принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина.

А потом принц отправился с семьей во дворец Кристиансборг, где уже был официальный дресс-код. Что для приглашенных дам значило вечерние платья и тиары.

Там Кристиан сделал уникальное фото сразу с четырьмя будущими европейскими королевами.

Одетые в роскошные наряды, будущие королевы: принцесса Швеции Эстель, 11 лет, принцесса Норвегии Ингрид-Александра, 19 лет, принцесса Нидерландов Катарина-Амалия , 19 лет, и принцесса Бельгии Элизабет, 21 год, улыбались в камеру рядом с Кристианом.

Принц Кристиан и четыре будещие королевы Фото: Instagram detdanskekongehus

За последние 30–40 лет многие монархии по всей Европе изменили свои правила наследования на абсолютное первородство, что означает, что старший ребенок государя будет наследовать трон независимо от пола, а предпочтение наследникам мужского пола отдаваться не будет.

У принцессы Эстель, принцессы Ингрид-Александры и принцессы Елизаветы есть младшие братья, и если бы эти молодые женщины родились на несколько десятилетий раньше, то они бы уступили место наследникам мужского пола.

На приеме присутствовали не только члены королевских семей, но и представители молодежи Дании.

День рождения принца Кристиана

И хоть совершеннолетие Кристиана – это государственный праздник, прежде всего, это был день рождения 18-летнего юноши. Так что в итоге официальная часть празднования сменилась веселой вечеринкой. И его мать, кронпринцесса Мэри даже вышла на танцпол.

День рождения принца Кристиана

По этому случаю Мэри была одета в сверкающее черное платье до пола, завершая образ стильной прической и бриллиантовой тиарой.

Но формальный вид не помешал ей потанцевать, когда королева Маргрете представила сюрприз на день рождения своего внука: рок-концерт в частном дворце.

На сцене выступал Бенджамин Хэв, популярная датская рок-звезда, фронтмен группы The Family.

День рождения принца Кристиана

Напомним, ранее считалось, что на день рождении Кристиана появится сицилийская принцесса Мария Кьяра де Бурбон. Ее считают новой девушкой наследника престола, хоть Кьяра это и отрицает.