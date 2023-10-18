Памела Андерсон появилась на публике в очень странной обуви (фото)

Образ Памелы получился очень смелым, но в то же время целостным и завершенным.

Американская актриса и модель Памела Андерсон продолжает восхищать публику своими модными выходами. Знаменитость принципиально отказалась от макияжа, и теперь покоряет всех естественной красотой, однако в выборе нарядов она по-прежнему очень требовательна. А благодаря своему стилисту Лейле Бани, Пэм всегда выглядит сногсшибательно. Не стал исключением и ее последний выход на публику.

Стилист знаменитости опубликовала в сторис своего Instagram несколько фото, на которых изображена Андерсон.

Памела Анлерсон в образе от Robert Wun

На ней – черный удлиненный жакет с оригинальными разрезными рукавами от Robert Wun из коллекции весна-лето 2023 и градиентные колготки, где черный цвет плавно переходит в красный. Завершают образ не менее странные красные туфли со сломанными каблуками. Устойчивость им придают металлические планки в районе ступни и прозрачные элементы, на которых и крепятся "сломанные" каблуки.

Ансамбль завершили темные солнцезащитные очки.

Волосы Памела оставила распущенными, а на губах и лице отсутствуют следы какого-либо макияжа.

На каком мероприятии присутствовала Андерсон, не уточняется, но образ у нее получился на славу. В комментариях в соцсетях пользователи называют ее настоящей модной иконой и особенно восторгаются туфлями знаменитости, пытаясь разгадать секрет их устойчивости.

Туфли Памелы вызвали у пользователей соцсети восторг и удивление

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон стала лицом новой рекламы искусственных бриллиантов Pandora.