Самая титулованная аристократка в мире устроила роскошную свадьбу в Андалусии

У принцессы Виктории Гогенлоэ-Лангенбургской 43 титула.

Принцесса Виктория Гогенлоэ-Лангенбург, 20-я герцогиня Мединасели, испанская аристократка, у которой рекордное количество титулов, вышла замуж в Андалусии на роскошной церемонии, которую посетили короли и королевы. Об этом пишет Daily Mail.

Хоть у 26-летней принцессы и 43 титула: пять герцогств, 16 титулов маркизы, 17 графских и 4 титула викнтессы, она не смогла устроить свадьбу в одном из фамильных замков и надеть фамильную тиару из-за ожесточенного спора со своим двоюродным дедушкой.

Свадьба принцессы Виктории Гогенлоэ-Лангенбургской

20-я герцогиня Мединасели вышла замуж за своего возлюбленного Максима Корнеля Ирибаррена после того, как влюбленная пара объявила о своей помолвке в мае этого года.

Принцесса Виктория устроила свадьбу в Херес-де-ла-Фронтера, городе в андалузском регионе Испании , и на церемонии присутствовали члены королевских семей со всей Европы.

Среди участников празднования в субботу была принцесса Нидерландов Амалия со своими родителями королем Виллемом-Александром и королевой Максимой, которые на следующий день вылетели в Данию, чтобы присутствовать на вечеринке по случаю 18-летия принца Кристиана.

После религиозной церемонии в Иглесиа-де-Сан-Мигель гости отправились на свадебный прием в дом друга семьи 26-летней невесты.

Свадьба принцессы Виктории Гогенлоэ-Лангенбургской

День ее свадебного счастья наступил после скандала, который потряс испанское высшее общество в 2020 году, когда двоюродный дедушка принцессы Виктории выгнал ее и ее близких членов семьи из Фонда Casa Ducal de Medinaceli, тем самым лишив ее права доступа к имуществу семьи и драгоценностям.

Принцесса Виктория, самая титулованная аристократка в мире, унаследовала титул 20-й герцогини Мединасели в 2016 году после смерти своего отца.

Приняв титул, она получилf доступ к семейным резиденциям по всей Испании, включая замки и дворцы, а также сельскохозяйственные угодья.

Однако ее двоюродный дедушка, герцог Сегорбе, сделал сенсационный шаг и принял решение исключить принцессу Викторию, а также ее теток и дядей из фонда, который предоставил им доступ к собственности.

Герцог Сегорбе — единственный сын Виктории Евгении, 18-й герцогини Мединасели, скончавшейся в 2013 году. В своем завещании Виктория Евгения указала, что ее четверым детям и их потомкам должны быть предоставлены должности попечителей в Фонде Casa Ducal de Medinaceli, а это означает, что попытки герцога изгнать их были против ее воли.

Поскольку семейная ссора затянулась, принцесса Виктория и ее родственники подали в суд на герцога и выиграли дело в 2021 году. Однако герцог подал апелляцию на это решение, и судебная тяжба все еще продолжается в 2023 году, а это означает, что семейные резиденции по-прежнему недоступны Виктории и ее кузенам.

Но день свадьбы это не омрачило. Виктория с мужем покинули церковь Иглесия-де-Сан-Мигель в городе Херес-де-ла-Фронтера в карете, запряженной лошадьми.

Свадьба принцессы Виктории Гогенлоэ-Лангенбургской

А для церемонии она выбрала кружевное вышитое платье с длинным шлейфом и обошлась без вуали.

Несмотря на потрясающий свадебный образ, в свадебном наряде принцессы Виктории не было тиары Medinaceli Ducal Coronet, принадлежавшей ее семье и которую надевали все предыдущие невесты в ее семье.

Тиара Medinaceli Ducal Coronet

Напомним, ранее в Португалии состоялась первая королевская свадьба за 25 лет. 26-летняя португальская инфанта Мария Франциска де Браганса, герцогиня Коимбрская, вышла замуж во дворце Мафра. Избранником инфанты стал адвокат Дуарте де Соуза Араужо Мартинша.