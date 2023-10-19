Билли Айлиш показала новую огромную татуировку на всю спину

Фанаты певицы уже отметили, что тату напоминает портал в сериале "Очень странные дела".

Билли Айлиш шокировала своих поклонников, поделившись в Instagram своей огромной новой татуировкой на спине. На снимке суперзвезда, обладательница премии "Грэмми", лежит на животе с полностью обнаженной спиной. И огромная татуировка набита от затылка до поясницы. Об этом пишет Daily Mail.

"Я думал, что это портал из сериала "Очень странные дела", — написал один из комментаторов, а другой заявил, что тату сделана "грязно" и неаккуратно, будто "абордажной саблей".

На фотографии отметины вдоль ее позвоночника были размазаны, что свидетельствует о том, что татуировка была свежей на момент съемки.

Новая татуировка Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish

Однако неясно, показывала ли Билли фанатам старую фотографию или сеанс татуировки был недавним.

Ранее она показывала часть новой татуировки еще в сентябре.

Многие не поняли, что хотела сказать Билли своей новой татуировкой, а один комментатор предсказал, что в будущем она ее удалит.

Другие встали на защиту Айлиш и назвали татуировку "современным искусством".

Огромный рисунок дополняет уже существующую коллекцию татуировок Билли.

У Билли есть и другие тату

У нее одна на груди, изображающая ее фамилию, изображение дракона на бедре и набор фей на руке.

У Билли есть и другие тату

В прошлом месяце в беседе с бьюти-журналом Allure хитмейкер призналась, что все еще борется с бременем славы.

"Я начинаю чувствовать себя лучше, но, честно говоря, мои дела идут не так уж и хорошо. Большую часть дня у меня предчувствие надвигающейся гибели", — поделилась звезда, которая стала известной в подростковом возрасте.

Она объяснила: "Когда я слишком много думаю об этом, о том, что у меня больше никогда не будет уединения, этого достаточно, чтобы заставить тебя хотеть делать всякие сумасшедшие вещи".

Билли призналась, что у нее проблемы с контролем и ей стоило больших усилий приучить себя к мысли, что она не в состоянии контролировать все.

Напомним, ранее 21-летняя Билли Айлиш сказала, что осталась в хороших отношениях с бывшим бойфрендом Джесси Резерфордом. Она подтвердила, что они с 31-летним Резерфордом остались друзьями. И отметила, что сейчас ни с кем не встречается.