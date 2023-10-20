Малыш на стиле: Пэрис Хилтон показала подросшего сына в Burberry (фото)

Хилтон подчеркнула, что ее сын – первый раз в Нью-Йорке.

42-летняя светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых фото своего девятимесячного сына Феникса Бэррона Хилтона Реума, которого она, сидя на диване в роскошном вечернем платье и при полном макияже, держит на руках. Это – первое путешествие ребенка в Нью-Йорк, следует из подписи к снимкам.

Пэрис называет сына "малышом-ангелом". Мальчика с детства приучают к роскоши: он с ног до головы одет в Burberry. На нем брендовая клетчатая футболка, брюки и маленькие туфли.

На Манхэттене живет ее младшая сестра Ники Хилтон с мужем Джеймсом Ротшильдом и тремя детьми. Именно здесь Пэрис общалась с прессой, чтобы рассказать о своей новой песне под названием Lighter со Стивом Аоки. В Нью-Йорк блондинка приехала не только с сыном, но и с мужем Картером Реумом.

Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton

Как пишут СМИ, она с нетерпением ожидает выходов мемуаров Бритни Спирс, которые еще до официальной публикации наделали шума. Сама Хилтон уже отметилась собственной книгой воспоминаний.

Что касается материнства, Пэрис отметила, что быть мамой – это ее "самое любимое звание из всех".

"Мамы — супергерои. Мне так нравится быть мамой", – призналась она.

Пэрис и ее муж Картер Реум прошли процедуру ЭКО, в результате которой у них появился сын Феникс. Его в начале этого года родила суррогатная мать.

Ранее Фокус писал, что мемуары Пэрис Хилтон экранизируют.