"Он выделил меня": экс-любовница Дэвида Бекхэма впервые рассказала об их романе (фото)

Ребекка Лус была личной помощницей Бекхэма, пока тот находился в Испании в начале 2000-х без жены Виктории.

46-летняя бывшая нидерландская модель Ребекка Лус впервые публично прокомментировала свой роман с британским футболистом Дэвидом Бекхэмом, 48. Об этом пишет Daily Mail.

После выхода документальной картины о жизни спортивной звезды и его семьи в сети снова активно начали обсуждать вероятный роман Дэвида с его помощницей Ребеккой, пока он жил в Мадриде в 2004 году. Лус не стала молчать и прокомментировала повышенный интерес к своей личности.

"Это все "бедный я"... Ему надо взять на себя ответственность. Он может говорить все, что угодно. Я понимаю, что ему нужно сохранить имидж. Но он выставляет себя жертвой, а меня — лгуньей, будто эти все истории я выдумала. Он намекает, что это именно я заставила Викторию страдать", — считает бывшая нидерландская модель.

Ребекка добавила, что именно Дэвид вызвал страдания жены, однако весь хейт сети направился на нее. И это негативно повлияло на репутацию женщины, которая сейчас воспитывает двух сыновей и занимается преподаванием йоги в Норвегии.

Важно Виктория Бекхэм впервые за 20 лет прокомментировала историю с изменой Дэвида

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Ребекка Лус

Также Лус вспомнила, как они с футболистом проводили вместе время, пока Виктория Бекхэм оставалась в Великобритании с детьми.

"Он любил изучать испанскую культуру, еду... Потом у него возникла "мягкая зависимость" ко мне — он старался держать меня за руку, пока никто не видит. Он выделил меня, заставил чувствовать себя особенной. Сначала это был дружеский флирт, который перерос в нечто сексуальное", — признается женщина.

Ребекка Лус с сыновьями

Напомним, Дэвид Бекхэм рассказал, как они с Викторией едва не расстались в начале 2000-х.

Также Фокус писал о реакции Ребекки Лус на негативные комментарии фанатов футболиста.