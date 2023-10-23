Украинские звезды и блогеры поддержали Юрия Ткача после скандальной свадьбы

Украинские знаменитости высказались о скандальном проишествии и поддержали коллегу.

Накануне Олег Захаров, которого в начале 2023 подозревали в сексуальном насилии над девушками, женился в одном из самых дорогих комплексов отдыха Украины, под Львовом. Ведущим свадьбы выступил Юрий Ткач.

Известные коллеги, друзья и блоггеры опубликовали комментарии и подчеркнули, что солидарны с его позицией. Отметим, что ведущий счел ситуацию позорной и обещал передать весь гонорар от работы на свадьбе на помощь ВСУ. Также актер не знал о ситуации с сексуальным насилием и фигуранте дела Олега Захарова, для которого проводил событие.

"Всегда знал, что ты пи*датый тип!", — отметил Тарас Цымбалюк. "Реакция здорового человека", — добавил Анатолий Анатолич. "Юра, мое уважение", – написала Наталья Денисенко. Виталий Козловский даже назвал Ткача "братом". "Юра, я знаю лично, сколько ты всего делаешь для военных, поэтому я с тобой, брат!" — отреагировал певец, который в ВСУ.

Далее, скандальный блогер Александр Волошин решил резко обратиться к своей аудитории для поддержки Юрия Ткача:

– Очень много внимания приковано к известным людям и это норма, но за любой косяк люди готовы разорвать. Они не наблюдают, что делают эти общественные люди. Они вообще не в контексте, не анализируют. Вот например я вчера преподавал историю как военному, воевавшему 1,5 года, люди пишут в TikсTok "почему не на фронте". Люди куда мы катимся, будьте добрее. Юра — человек, выполняющий свою работу, зарабатывающий на событиях и на эти деньги помогающий ВСУ. Невозможно проверить каждого человека, к которому он едет вести мероприятие. Тем более, этот парень, задействованный в скандале, невозможно проверить, что это был именно он.

Блогер рассказал, что ему страшно жить в таком обществе, где за любую ошибку тебя могут "загрызть" свои земляки:

— Я пришел к выводу, что нашим людям безразлично. Сражаешься – молодец, приехал с фронта – чего приехал, а не на фронте. Помогаешь – молодец, пришла неделя – "Почему не помогаешь?". Таких людей меньшинство, но они есть. Где-то 20-30 процентов. И как дальше двигаться? Я не знаю потому, что мне страшно жить в таком обществе. Я начинаю чувствовать себя как в "оркостане". Ничего нельзя сказать, сделать, ведь тебя съедят и найдут. И это не нормально, но увидим, что будет дальше.

Саша Волошин призвал отписаться фолловеров, если они "неадекватные животные".

Напомним, Юрий Ткач провел свадьбу фигуранта по делу о "пьяных вечеринках" во Львове. После чего принес свои извинения.