Евгения Эмеральд рассказала о знакомстве с бывшей женой мужа и призналась как он угрожал экс-нардепу Олегу Ляшко

Украинская защитница Евгения Эмеральд призвала экс-нардепа Олега Ляшко быть осторожным.

Украинская защитница Евгения Эмеральд раскрыла тайны болезненного развода в эксклюзивном интервью TSN.UA, в котором призналась в сложных чувствах к бывшей жене Евгения Стипанюка, которую искала четыре месяца.

Фото: emerald.evgeniya/Instagram

- Я ее искала четыре месяца, не могла ее найти. Но знала, что как только я публично заявлю о разводе, она появится, потому что мы с ней родные люди, сестры по несчастью. У нас есть дети. Ее сын — это теперь мой сын, моя дочь — ее дочь. Я как никто ее понимаю. Когда мы с ней общались впервые, я рыдала. Потому что эта женщина с этим жила 13 лет и никому не могла сказать об этом. Я рада, что она освободилась и тоже заговорила, — отметила Евгения.

Она также обратилась к Олегу Ляшко с просьбой принять меры по собственной безопасности, учитывая угрозы, которые высказывала охрана ее бывшего мужа.

- Я надеюсь, что он сам не знал, какому человеку доверял, с кем работал. И не знал, что этот человек постоянно угрожал его именем. Не только мне, но и другим женщинам и мужчинам, людям нашего круга общения. Регулярно угрожали его охране. Я не считаю, что такой человек должен с ним работать и призываю его. Олег Валерьевич, я очень жду вашей реакции, что вы также примете какие-то меры. Будем ждать, — обратилась Евгения к Ляшко.

Напомним, что Евгения Эмеральд раскрыла правду про мужа Евгения Стипанюка.