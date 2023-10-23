Виталий Козловский предложил Игорю Кондратюку "мировое соглашение"

Публичная перепалка знаменитостей продолжается.

Виталий Козловский, известный украинский певец и участник многочисленных музыкальных проектов, решил положить конец своему конфликту с бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Только что Козловский опубликовал откровенное обращение к Кондратюку, предложив ему "мир" в публичном пространстве.

Виталий Козловский Фото: Instagram/vkozlovskiy

— Все эти годы вы отказывались от предложений лично встретиться и решить конфликт. Обвиняли меня в том, что я неблагодарный и ушел как негодяй, не договорившись. Но мы с вами оба знаем, что это не так. Я пытался договориться и на этапе прекращения сотрудничества. И на этапе судов. Общались наши с вами представители. И даже частично пришли к условиям согласия. Но все эти разговоры в конце не вылились ни во что из-за вашего категорического отказа встретиться и зафиксировать наши договоренности лично, — отметил Виталий в своем обращении.

Козловский также раскрыл детали предложения, которое он готов предложить для урегулирования ситуации, включая встречу и договоренность, уплату согласно решений суда и решение вопроса о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара.

- Мое предложение — давайте встречаться, говорить, подписывать мировую и прекращать эту вражду. Давайте создадим кейс правового и этического урегулирования вопроса авторских прав. Давайте будем примером достойного и человечного завершения сотрудничества, которое возможно между артистом и продюсером. А не олицетворением позорного срача, — добавил певец.

На данный момент общественность ожидает ответа Игоря Кондратюка на это откровенное обращение, надеясь, что этот случай станет примером мирного урегулирования конфликтов в шоу-бизнесе и будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между артистами и их продюсерами.

Напомним, что ранее Виталий Козловский рассказал, почему Кондратюк забирает его военную зарплату.