"Я одевалась одинаково с 17 лет": Марта Стюарт ответила на критику относительно одежды своего возраста

82-летняя американская бизнесвумен утверждает, что она совсем не переживает из-за возраста.

Марта Стюарт прокомментировала свой незаурядный стиль одежды в возрасте 82 года, отметив, что ее подход к моде не изменился на протяжении всей жизни. Об этом пишет издание People. Гуру стиля жизни заявила, что не ограничивает себя стереотипами возрастных рамок, отметив, что, по ее мнению, люди становятся только лучше со временем.

Марта Стюарт

На гала-концерте Fashion Group International Night of Stars в Нью-Йорке она сверкнула белым костюмом с пайетками от Денниса Бассо, который сам получил награду за жизненные достижения. В своем Instagram Марта Стюарт выразила уважение к дизайнеру, подчеркнув его славную карьеру, которая длится уже 30 лет и охватывает не только звезд экрана, но и миллионы его поклонников.

Стюарт также отметила важность противостояния жизненным вызовам, подчеркнув, что каждая женщина должна иметь возможность выражать себя, будь то через стиль одежды или активно участвовать в благотворительных делах. Своей уверенностью и непоколебимой душой Марта Стюарт стала неисчерпаемым источником вдохновения для многих.

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