Арабский Vogue поддержал палестинцев. Удастся ли Condé Nast разыграть фишку демократии

В настоящее время Condé Nast никак не комментировал дерзкую выходку своего арабского партнера. Впрочем, кризис-менеджеры корпорации могут разыграть самый масштабный кейс по игре в демократию и сделать вид, что так и было задумано.

Накануне планету облетело фото обложки ноябрьского Vogue Arabia: издание открыто поддержало палестинцев, разместив национальные палестинские орнаменты. В этот раз глянец арабского мира посвящен врачам, медсестрам и журналистам, находящимся в эпицентре конфликта в Секторе Газы. И вроде бы, все логично: ведь каждый локальный Vogue автоматически включается в политику своего региона в любой непонятной ситуации, так почему же Vogue Arabia должен был стать исключением?

Фото: Vogue Arabia

Так вот, по всем законам жанра — как раз должен был. Ведь правообладателем издания, продающим франшизы Vogue, является компания Condé Nast International — одна из главных медийных корпораций в США. А позиция Соединенных Штатов в обострившемся палестино-израильском конфликте очевидна и громогласно заявлена. Более того, эта позиция не менялась в течение многих десятилетий, со дня основания государства Израиль в 1948 году. И, казалось бы, Vogue Arabia, входящий в международную семью Vogue-сообщества, должен был, по меньшей мере, промолчать или озвучить альтернативную позицию в манере более лояльной и менее выраженной. Но нет! Ноябрьская обложка арабского Vogue буквально кричит на весь прозападный политикум, выступая рупором арабских стран в военном конфликте на Ближнем Востоке. В журнале отметили, что нынешний конфликт, а также ситуация с мирными жителями в Газе является одной из самых больших катастроф в истории, которую совместно разделяет весь мир (о каком именно мире идет речь, не уточнили).

Напрашивается вопрос: как такое вообще могло произойти? Вероятнее всего, причина проста и заключается в том, что Vogua Arabia — это франшиза модного издания, и контролировать ее контент в полной мере не представляется возможным. Модное издание представлено на Ближнем Востоке дубайской корпорацией Nervora, чье влияние в странах арабского мира можно сравнить разве что… с влиянием Condé Nast в странах Запада.

В результате Анна Винтур, занимающая, начиная с 2020 года, позицию глобального директора по контенту Condé Nast, курирующая весь контент компании, за исключением журнала New Yorker, и определяющая стратегию Vogue во всем мире в качестве глобального редакционного директора, похоже, осталась в стороне со своим мнением и видением, если не сказать жестче.

Под номером издания, судя по всему, единолично подписался главный редактор Vogue Arabia — Мануэль Арно, сменивший на этом посту принцессу Саудовской Аравии Дину Абдулазиз в далеком 2017 году. И если в качестве глобального редакционного директора в номере заявлена Анна Винтур, сложная ирония ситуации достигает апогея. Как говорится, давно мнение и позицию главной женщины в мире моды так не игнорировали, если не сказать точнее — давно ее так не подставляли! Впрочем, если упоминание о ней в номере отсутствует — ситуация ничем не лучше: раскол налицо, точнее, на глянцевой обложке.

В настоящее время Condé Nast никак не комментировал дерзкую выходку своего арабского партнера. Впрочем, кризис-менеджеры корпорации могут разыграть самый масштабный кейс по игре в демократию и сделать вид, что так и было задумано.