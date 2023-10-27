Блогерша интриговала подписчиков, что именно она изменила в себе.

Участница шоу "Холостяк-12" Александра Погорелова рассказала в Instagram как прошла ее операция по увеличению груди. Девочка очень волновалась перед операцией и сомневалась делает ли верный шаг. Однако результатом хирургического вмешательства она довольна.

Кем работает Александра Погорелова?

Участница шоу "Холостяк-12" работает главным исполнительным директором CEO маркетплейса салонов красоты.

Участница шоу "Холостяк-12" Александра Погорелова увеличила грудь

- Ура! Долго думала, долго боялась. Наконец я решилась. Да, я их увеличила. Все подробности позже, — рассказала Александра в заметке.

Блогерша откровенно рассказала о своих переживаниях относительно операции, особенно относительно наркоза, а также о безоговорочной поддержке, которую она получила от своей подруги. Она была рядом все время в больнице.

Александра Погорелева в Instagram

- Больше всего я боялась наркоза… Сказать, что я нервничала — это ничего не сказать. Вечером мне позвонила врач анестезиолог и я давай у нее спрашивать все вопросы. А если не подействует, я не смогу двигаться, то смотрите на меня буду моргать глазом! И еще 100001 вопрос! Она постоянно была рядом. Посмотрите как переживает, но реально не подает знака даже. Люблю тебя и большое спасибо за все!, — призналась Саша.

Напомним, что Илона Гвоздева увеличила грудь.