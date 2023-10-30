54-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте (фото)

Знаменитость отправилась на ночное свидание с Беном Аффлеком.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Снимкам в новом образе жена 51-летнего Бена Аффлека делится в своем Instagram с более 253 млн подписчиков.

"Ночное свидание", — лаконично подписала кадр знаменитость, судя по всему, намекая, что провела этот вечер с мужем.

Джей Ло позировала в приталенном платье лаймового оттенка с глубоким декольте и без рукавов. В руках она держала бокал с напитком. Волосы Дженнифер Лопес были распущены, она также сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. К образу она добавила браслет и массивное кольцо.

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Дженнифер Лопес

"Эта женщина вообще стареет?", "Ненавистники будут ненавидеть, но она красивая, прекрасная, как вино", "Этот цвет вам явно идет", — комментируют свежую публикацию американской звезды ее подписчики.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на фоне слухов о проблемах в браке поцеловались на публике.

Также Фокус писал об осеннем маникюре 2023 года от Джей Ло.