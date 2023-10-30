"Мэттмен": Мэттью Перри "предсказал" свою смерть (фото)

Исполнителя культовой роли Чендлера Бинга нашли мертвым в джакузи его дома в Лос-Анджелесе.

В сети считают, что американо-канадский актер Мэттью Перри предсказал свою смерть последним фото в Instagram.

Звезда культового сериала "Друзья" выложил снимок, на котором он отдыхает в джакузи — в том самом, где обнаружат его бездыханное тело через несколько дней после этого.

"О, так теплая вода кружится вокруг, вам хорошо? Я Мэттмен", — написал тогда исполнитель роли Чендлера Бинга.

Актер был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 29 октября 2023 года. Тело Мэттью Перри было обнаружено в джакузи его ассистентом без признаков жизни. Впрочем, признаков насильственной смерти или следов запрещенных веществ не было замечено. Сейчас официальная причина смерти актера не сообщается.

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Мэттью Перри

"Я пережил очень напряженные времена благодаря ему и остальным членам банды. Чувствуется, что потеряли друга, не так ли?", "Невероятно. Даже "Друзья" уже не могут заставить нас чувствовать себя лучше...", "Столько разбитых сердец" — выражают свою скорбь фанаты покойного Перри под его последним постом в соцсети.

Мэттью Перри Фото: Instagram mattyperry4

Напомним, Мэттью Перри внезапно умер на 55-м году жизни.

Также Фокус писал о последнем фото актера "Друзей" с его 82-летним отцом.