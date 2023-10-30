Дэвид Бекхэм поужинает с королем Чарльзом после ссоры с принцем Гарри

Дэвид Бекхэм принял приглашение короля посетить ужин после того, как разорвал отношения с принцем Гарри.

Дэвид Бекхэм принял приглашение короля на ужин для того, чтобы обсудить возможность стать послом благотворительной организации The Prince's Foundation. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бекхэм выразил желание поддержать благородное дело Фонда, основанного королем Чарльзом, которое помогает молодым людям обучиться полезным навыкам и обрести поддержку.

После своего активного вклада в благотворительность, в частности в "Игры Непокоренных" для военнослужащих, которые проходят под патронатом младшего сына короля Чарльза, Бекхэм разорвал отношения с принцем Гарри и его женой Меган, что, как следствие, привело к его отдалению от королевской семьи Великобритании.

Дэвид Бекхэм с принцем Гарри и принцем Уильямом

Согласно информации издания, сборная Англии по футболу получила орден Британской империи в 2003 году, а его жена, Виктория, была награждена той же наградой за свой вклад в сферу моды.

Несмотря на прошлые скандалы, связанные с налоговыми делами, близкие источники верят, что эта встреча может открыть новые возможности для Дэвида Бекхэма. Предполагается, что встреча состоится на базе Фонда, Дамфрис-хаус, в Шотландии, где король Чарльз сможет ближе познакомиться с возможным послом и обсудить совместные проекты.

Напомним, что экс-возлюбленная Дэвида Бекхэма рассказала о еще одной его измене.