Никогда не мог забыть ее: кого всю жизнь любил Мэттью Перри

В сериале актеры сыграли влюбленных, которые в конце концов поженились.

Смерть 54-летнего актера Мэттью Перри, больше всего известного зрителям по роли Чендлера в сериале "Друзья" стала шоком для его коллег и поклонников. Уже третий день соцсети полнятся словами соболезнования, а СМИ публикуют те факты о жизни звезды, о которых мало кто знал. Так, один из инсайдеров рассказал Us Weekly, что Перри всегда был влюблен в свою коллегу по знаменитому сериалу Кортни Кокс, которая сыграла Монику.

"Мэттью всегда был влюблен в нее. Мэттью никогда не удавалось полностью забыть ее", – говорит источник.

В 2019 году Перри и Кокс вместе пообедали в ноябре.

"Могу ли я быть счастливее?" #настоящие друзья", — написала Кортни.

Они вместе позировали для общей фотографии по случаю воссоединения "Друзей". Тогда же стало известно, что что ведутся переговоры о специальном выпуске о воссоединении "Друзей", в котором вернутся все шесть главных актеров — Кокс и Перри, а также Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт ЛеБлан, а также создатели Дэвид Крейн и Марта Кауфман.

Кокс была замужем за Дэвидом Аркеттом с 1999 по 2013 год. Сейчас она встречается с рок-звездой Джонни МакДэйдом.

Перри встречался с Ясмин Блит, Джулией Робертс и Лиззи Каплан.

Ранее Фокус писал, что Мэттью Перри предсказал свою смерть, а также рассказывал о наиболее известных фразах актера.