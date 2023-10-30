Кевин Бреннан из "Субботнего вечера в прямом эфире" насмехался над смертью Мэттью Перри в соцсетях

Поклонники Мэттью Перри требуют немедленного извинения от 63-летнего подкастера за свое неуместное поведение.

Последний твит известного бывшего сценариста SNL Кевина Бреннана вызвал волну возмущения среди поклонников Мэттью Перри, когда Бреннан высмеял смерть 54-летнего актера "Друзей" в своем свежем посте в Twitter. Об этом пишет издание Daily Mail.

Кевин Бреннан

Писатель и корреспондент Weekend Update на SNL. Работал на эстрадном шоу NBC в 1999-2000 годах.

Отметим, что тело голливудского актера Мэттью Перри нашли в джакузи в его доме. Ранее сам Перри признавался, что имел проблемы с употреблением наркотиков.

Бреннан высмеял смерть 54-летнего актера "Друзей"

Кевин распространил сообщение TMZ о преждевременной смерти Мэттью Перри, которого нашли в горячей ванне в его доме в Лос-Анджелесе, и прислал твит со смехом, собравший бурную реакцию пользователей сети. "Хахах, он утонул в джакузи", — решил пошутить комик. Несмотря на предыдущий комментарий, Бреннан ответил, что его сообщение было предназначено для смеха, а не для оскорбления.

Реакция Бреннана на его твиты о смерти Мэтью Перри

Однако, социальные сети переполнены негативными отзывами в адрес комика, где его высказывания были осуждены как нечувствительные и неуместные.

Вопреки реакции Бреннана, сценариста продолжают критиковать за его поступок, подчеркивая его безответственность и отсутствие сочувствия. Дискуссия продолжается, и поклонники Мэттью Перри требуют извинений и выражения настоящего сожаления со стороны Бреннана.

Напомним, что Мэттью Перри "предсказал" свою смерть.