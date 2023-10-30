Миша Крупин дал официальный комментарий после "пьяного" выступления в Одессе (фото)

Фронтмен группы "Коррупция" в октябре 2023 года вышел на сцену во время выступления в Одессе в нетрезвом состоянии. На следующий день он заявил о вероятном завершении карьеры.

42-летний украинский певец Миша Крупин дал официальный комментарий после заявлений о завершении своей карьеры на фоне "пьяного" скандала в Одессе. Своими мыслями артист поделился в Instagram.

Уроженец Харькова отметил, что продолжает творческую деятельность.

"Я не завершаю карьеру, а наоборот продолжаю писать песни с новой силой и яростью. То что случилось, то случилось. Я извинился. Всем, кто меня поддержал в это время, я очень очень благодарен", — обратился к фанатам украинский музыкант, удалив предыдущий пост со словами о вероятном завершении карьеры.

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Миша Крупин

В частности, уроженец Харькова поделился, что сейчас серьезно занимается своим психологическим и физическим состоянием. Также Крупин пообещал порадовать поклонников новыми песнями и концертами. Известно, что он выступит в ближайшее время в Киеве и Харькове.

По данным пресс-службы артиста, на концерте в Одессе удалось собрать 61 тысячу гривен в поддержку ВСУ.

Напомним, продюсер Оли Поляковой раскрыл ее гонорар на свадьбе экс-прокурора Ильницкого.

Также Фокус следит за спором Виталия Козловского и Игоря Кондратюка, который забирает часть военной зарплаты первого.