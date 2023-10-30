"Целовались в поле с длинной травой": Гвинет Пэлтроу вспомнила свой роман с Мэттью Перри

Роман между Гвинет Пэлтроу с Мэтью Перри имел место еще задолго до всемирной известности.

Гвинет Пэлтроу, звезда "Железного человека" вспомнила о ее бывшем романе с Мэттью Перри, который был тайным до минувшего воскресенья. В заметке на своей странице в Instagram, Пэлтроу поделилась неизвестными деталями их "волшебного лета" в 1993 году, когда они оба еще не были знаменитостями. Звезда вспомнила о вечерах, проведенных в шкафу на вечеринке, где они оба "чувствовали себя неизвестными".

"Я познакомилась с Мэттью Перри в 1993 году на театральном фестивале в Уильямстауне, штат Массачусетс. Мы провели там большую часть лета, играя пьесы. Он был такой забавный, такой милый и с ним было очень весело. Мы ездили купаться в ручьях, пили пиво в баре местного колледжа, целовались в поле с длинной травой. Это было волшебное лето. Он снялся в пилоте "Друзей", но тот еще не вышел в эфир. Мэттью нервничал, надеясь, что его большой прорыв не за горами. Так и случилось. Мы оставались друзьями некоторое время, пока не разошлись, но я всегда был рада видеть его, когда мы где-то пересекались. Сегодня мне очень грустно, как и многим из нас. Я надеюсь, что Мэтью наконец обрел покой. Действительно надеюсь, — поделилась с фолловерами Гвинет Пэлтроу.

Это трогательное сообщение стало поводом для других знаменитостей выразить свои воспоминания о Перри. Адель, Сельма Блэр, Алисса Милано и многие другие выразили свою грусть по актеру сериала "Друзья".

Мэтью Перри, сыгравший незабываемого Чендлера Бинга, ранее описал свои воспоминания о том лете в своих мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", где рассказал о приключениях с молодой Гвинет в шкафу, когда они оба были еще "довольно неизвестными".

После этих трогательных воспоминаний от Гвинет, поклонники актеров напомнили себе об их причудливых приключениях, которые впоследствии стали составляющей их жизненной истории.

Отметим, что тело голливудского актера Мэттью Перри нашли в джакузи в его доме. Ранее сам Перри признавался, что имел проблемы с употреблением наркотиков.

Напомним, что Кевин Бреннан из "Субботнего вечера в прямом эфире" насмехался со смерти Мэттью Перрив соцсетях.