Санта Димопулос поздравила своего сына с юбилеем

Даниэлю исполнилось 15 лет.

Экс-певица и блогер Санта Димопулос опубликовала теплые слова и поздравления на своей странице в Instagram, отметив, что ее сын, Даниэль, быстро растет.

"С Днем рождения, мой самый лучший человек. Ты так быстро растешь. Всего тебе самого лучшего! Помни, что ты сильный, уникальный человек с прекрасной душой и добрым сердцем! А я всегда рядом с тобой", — отметила она в своей заметке.

Чем известна Санта Димопулос?

Санта Димопулос, известная украинская певица, ранее принимала участие в популярном музыкальном проекте "Фабрика звезд". Хотя она не получила первого места, но впечатления от ее выступления остались долго в памяти зрителей. Позже ее талант заметил известный музыкант Константин Меладзе, который пригласил ее в группу "ВИА Гра", где она работала несколько лет.

Личная жизнь Санты Димопулос также стала объектом публичного интереса. Она состояла в гражданском браке с известным шоуменом Андреем Джеджулой, с которым имеет сына по имени Даниэль. После расставания с Джеджулой, она вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Но этот брак закончился через год, и певица назвала его фейковым.

В сентябре 2015 года Санта Димопулос соединила свою жизнь с совладельцем сети спортивных клубов, Игорем Кучеренко. Спустя четыре года они встретили радость материнства и отцовства, когда на свет появилась их дочь София.

Напомним, что певица Санта Димопулос сменила имя и отчество и официально стала Сантой.