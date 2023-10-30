Календарь красоты на ноябрь 2023 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в ноябре 2023 года.

Лунный календарь красоты на ноябрь 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 4, 7, 14-16, 18, 20, 25 ноября

Маникюр и педикюр: 1, 4, 6, 25 ноября

Похудение: 14-26 ноября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 4, 16, 18, 25 ноября

Эпиляция и депиляция: 4, 8-10, 13, 15, 18, 20, 21, 28-30 ноября

Массаж и процедуры от целлюлита: 11, 18, 22, 29 ноября

Хирургические операции: 14-26 ноября

Удаление зубов: 1-11, 29, 30 ноября

Лечение зубов: 14-26 ноября

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (14-26 ноября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (27 ноября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.