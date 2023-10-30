"Ты подарил столько радости": Герцогиня Йоркская почтила память Мэттью Перри из "Друзей"

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, заставила многих вспомнить яркие моменты с Мэттью Перри.

Герцогиня Йоркская, присоединилась к мировой печальной реакции на неожиданную потерю звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, почтив его память в трогательном сообщении. Сара, которая играла короткую роль в "Друзьях" во время четвертого сезона, поделилась фотографией с Мэттью и другими членами актерского состава. Об этом пишет издание Hello!

"Это трагедия — потерять тебя так рано, покойся с миром, дорогой Мэттью... ты подарил столько радости и смеха многим", — написала она в своем сообщении, выражая общее чувство утраты с поклонниками по всему миру.

Воспоминания об их совместной работе украшают светлые воспоминания о Мэттью, в частности известный эпизод "Свадьба Росса", в котором Сара появилась играя саму себя, рядом с членами основного актерского состава "Друзей". Сара также подчеркнула, что Мэттью всегда был большим профессионалом и с ним было приятно сотрудничать, особенно на фоне его необычайного комического таланта.

Всемирная реакция на смерть Мэттью подчеркивают его непоколебимое влияние на многих людей. Коллеги, друзья и фанаты поделились своими воспоминаниями о Мэттью, как о щедром, доброжелательном и чрезвычайно талантливом человеке, который останется в памяти мира навсегда.

Напомним, что Гвинет Пэлтроу вспомнила свой роман с Мэттью Перри.