Оля Полякова раскрыла детали конфликта с Тиной Кароль

Оля Полякова рассказала, что Тина Кароль не обижается.

В новом эксклюзивном интервью для радиостанции Люкс FM, украинская певица Оля Полякова открыла некоторые детали и выяснила отношения после противостояния с коллегой Тиной Кароль, которое вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и среди фанатов обеих звезд. Полякова рассказала об обратной связи, которую она получает от слушателей в связи с ее характерными грустными композициями, которые обычно воспринимаются как "плакальщицы" в украинском шоу-бизнесе.

"Я уже давно "плакальщица", — сказала Полякова, — Люди под моими грустными песнями часто пишут, что титул главной "плакальщицы" страны медленно перешел ко мне. Поэтому Тина уже не обижается на меня".

По словам певицы, это заявление указывает на то, что они две, возможно, решили закончить свои недавние недоразумения и перейти к дружеским отношениям, исключая любые дальнейшие конфликты. Она также поделилась списком своих близких друзей в шоу-бизнесе, включая Машу Ефросинину, Соню Плакидюк, Нику Белоцерковскую, волонтера Светлану Легкую, Алана Бадоева и Дашу Астафьеву, что может свидетельствовать об укреплении ее социальных связей и поддержке в это волнующее время.

Напомним, что Оля Полякова рассказала о своем московском доме.