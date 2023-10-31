"Прозрачные колготки и маленькое черное платье": Билли Айлиш показала свой образ на Хэллоуин

21-летняя певица и автор песен опубликовала в своем Instagram подборку фотографий на Хэллоуин.

На фото, опубликованных в Instagram, Билли Айлиш позирует в экстравагантном, но одновременно элегантном, маленьком черном платье с кружевным фартуком, который добавляет ее образу нотку загадочности и интриги. Комбинация с прозрачными колготками и острыми каблуками создает интересное впечатление.

"Ууууууууу", — просто подписала она свой последний пост, и поклонники оставили комментарии: "Наряд горничной дарит мне ощущение, что я одета в сказочное: "Наряд горничной напоминает мне американский дом ужасов!!!!" и: "Королева Хэллоуина", а также: "Полное фото костюма на Хэллоуин".

Однако особое внимание поклонников привлекла огромная сложная и детализированная татуировка на спине певицы. Татуировка состоит из замысловатых узоров, напоминающих ремесленную хну, а также мечей в стиле аниме, которые простираются от верхней части шеи до поясницы.

Сама Билли признается, что она чувствует стыд и неуверенность, когда демонстрирует откровенные татуировки, однако это не мешает ей выражать свою индивидуальность и самовыражение. Ее модные эксперименты и стилевые решения подчеркивают ее уникальность и разнообразие.

Напомним, что Билли Айлиш показала новую огромную татуировку на всю спину.