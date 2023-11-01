Наследство Мэттью Перри: Кто получит 120 миллионнов долларов?
Актер сериала "Друзья" зарабатывал по 1 миллиону долларов за каждую серию популярного проекта NBC в последних сезонах.
Гибель Мэттью Перри 28 октября стала большой потерей для его фанатов и поклонников. Его успех в сериале "Друзья" принес ему не только славу, но и огромное состояние, оцениваемое в 120 миллионов долларов. У него также было впечатляющее портфолио недвижимости, и он зарабатывал деньги на покупке и продаже домов,
Об этом пишет издание Hello!
Дети и семья Мэттью Перри
Мэттью Перри не имел детей и не был женат. В его завещании не былы указаны имена наследников. Однако стоит заметить, что он был чрезвычайно близок с матерью, Сюзанной Перри, отчимом, Китом Моррисоном, и отцом, Джоном Беннеттом Перри. Он также был одним из пяти сводных братьев и сестер и имел большую канадско-американскую семью.
Было ли завещание?
Неизвестно, было ли у Мэтью завещание, но с таким значительным состоянием, как у него, скорее всего, оно было. Вполне возможно также, что в отсутствие жены и детей он оставил бы свое состояние родителям.
Борьба и выздоровление
Мэттью Перри публично боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Он потратил примерно 9 миллионов долларов на реабилитационные программы, пытаясь стать очиститься. Его усилия принесли плоды, и он основал дом трезвости в Малибу, где помогал другим в их выздоровлении.
Филантропия
Мэттью Перри был активным участником благотворительных организаций, где помогал людям, имеющим проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами. Его филантропические начинания могут и в дальнейшем оказывать положительное влияние на общество.
Память
Хотя Мэттью Перри будет навсегда ассоциирован с ролью в "Друзьях", важно помнить его не только как актера, но и как человека, который пытался помочь другим в их борьбе с зависимостями. Его желание, чтобы его наследие влияло на жизнь других в лучшую сторону, останется неотъемлемой частью его наследия в мире.
Мэттью Перри навсегда останется в памяти как талантливый актер и человек, который пытался сделать мир лучше для других, даже через собственные трудности.
Напомним, что фанаты несут цветы к квартире "Друзей" после смерти "Чендлера".