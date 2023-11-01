Кэтрин Зета-Джонс показала свой образ на Хэллоуин 2023 (фото)

Звезда фильма "Маска Зорро" выбрала популярного героя киновселенной Disney.

54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала свой образ на Хэллоуин 2023. Снимком звезда экрана поделилась в Instagram с более 5 млн подписчиков.

"Счастливого Хэллоуина", — обратилась к фанатам жена Майкла Дугласа, 79.

Она позировала в костюме Белоснежки с распущенными черными волосами. Голливудская звезда была одета в платье культового мультипликационного героя, дополненное юбкой с воланами.

Свой праздничный образ Кэтрин дополнила парой белых перчаток без пальцев, красным кружевом на ботинках и красной повязкой. Возле Зеты-Джонс сидел, судя по всему, Майкл Дуглас в маске и было много символов "жуткого" праздника — тыкв-фонариков.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас Фото: Скріншот

В частности, мама двоих детей вспомнила празднование Хэллоуина в их семье несколькими годами ранее.

"Хэллоуин спустя годы", — написала звезда фильма "Маска Зорро", показав свои и образы детей на предыдущих Хэллоуинах.

В частности, они одевались в героев "Гарри Поттера", ведьмочек и семейку Аддамс.

Майкл Дуглас с детьми

Напомним, дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа беспокоится из-за здоровья отца.

Также Фокус писал о Хэллоуине 2023 в семье немецкой топ-модели Хайди Клум.