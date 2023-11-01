Актер Кристофер Тайлер умер в 50 лет

Актер долгое время страдал из-за проблем с алкоголем и дважды чуть не умер от отравления. По вредварительной версии, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Американский актер Тайлер Кристофер, больше всего прославившийся ролью Николаса Кассадина в дневной мыльной опере ABC "Главный госпиталь", которую он играет с 1996 года, скончался на 51-м году жизни. Он был найден мертвым в собственной квартире в Сан-Диего. О смерти знаменитости одним из первых сообщил радиоведущий Морис Бенар в Instagram.

"С большой печалью мы сообщаем новость о кончине Тайлера Кристофера. Тайлер скончался сегодня утром после сердечного приступа в своей квартире в Сан-Диего. Тайлер был по-настоящему талантливым человеком, который освещал экран в каждой сцене, и любил доставлять радость своим преданным поклонникам своей игрой. Тайлер был милой душой и прекрасным другом для всех, кто его знал. Тайлер был сторонником улучшения психического здоровья и лечения наркозависимости и открыто говорил о своей борьбе с биполярной депрессией и алкоголем. Мы более чем опустошены потерей нашего дорогого друга и молимся за его детей и его отца", – написал он 31 октября.

Представитель Кристофера Чи Муой Ло также подтвердил его смерть в заявлении CNN.

"Эта новость была невероятно шокирующей, и я опустошен его потерей. Он был очень одаренным актером и, что более важно, потрясающим другом. Я всем сердцем сочувствую его друзьям и семье, которые так его любили", – заявил представитель актера.

Предварительно причиной смерти Тайлера стал сердечный приступ.

Кристофер сыграл роль Николаса Кассадина в 1153 эпизодах сериала "Главный госпиталь". За работу в сериале он четырежды был номинирован на премию "Эмми", а в 2016 году получил награду как лучший актер драматического сериала.

Кристофер в образе Николаса Кассадина в сериале "Главный госпиталь"

Он также сыграл Стефана ДиМера в 159 эпизодах сериала "Дни нашей жизни" с 2018 по 2019 год.

Что касается личной жизни Тайлера, то с 2002 по 2004 год он был женат на актрисе Еве Лонгории.

Тайлер и Ева Лонгория были в браке два года

С 2008 по 2021 годы Тайлер жил в браке с журналисткой и телеведущнй Бриенн Педиго. Последняя родила ему сына Грейсана Джеймса и дочь Богему, которым сейчас 10 лет и четыре года соответственно.

Тайлер Кристофер со своими детьми Грейсаном Джеймсом и Богемой

В последние годы актер не раз имел серьезные проблемы из-за пристрастия к алкоголю. Его арестовали в мае 2023 года после того, как он крепко уснул в аэропорту Бербанк Лос-Анджелеса, будучи пьяным. Кристофер объяснил полицейским, что опоздал на рейс, прежде чем на него надели наручники и зафиксировали нарушение в состоянии опьянения в общественных местах.

За последние три года это его не единственный арест. В ноябре 2019 года Кристофера арестовали за нарушение общественного порядка в его родном городе Мартинсвилл, штат Индиана. Из-за этого свой 47-й день рождения он провел за решеткой. Во время инцидента, произошедшего 11 ноября 2019 года, водитель Uber предупредил офицеров о поведении Кристофера после того, как он якобы потерял сознание и уписался, когда его высадили возле дома актера.

В обзорах юридических документов, попавших в прессу, говорится, что за два месяца, начиная с 14 сентября, полиция получила девять заявлений в связи с пьяным поведением Кристофера.

В 2022 году Тайлер появился в подкасте о психическом здоровье State of Mind вместе с ведущим и бывшим коллегой по фильму "Главный госпиталь" Морисом Бернаром, также известным как Сонни. Он открыто рассказал о своей алкогольной зависимости и о том, что впервые выпил в девять лет.

"В какой-то момент вы не сможете этого пережить. В какой-то момент оно убьет тебя — и это произошло. И никто этого не знает. Трижды я терпел неудачу, и они возвращали меня обратно. Дважды от отравления алкоголем, один раз от абстиненции", – признался актер.

Ранее Фокус писал, что актер Мэттью Перри умер от сердечного приступа в своем доме в 54 года 28 октября.