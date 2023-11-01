Эмилия Кларк украсила обложку Harper's Bazaar и дала эксклюзивное интервью

Актриса Эмилия Кларк откровенно рассказала о своих самых глубоких страхах и внутренней борьбе после кровоизлияния в мозг во время съемок "Игры престолов" в эксклюзивном интервью для Harper's Bazaar.

Эмилия Кларк призналась, что "больше боялась быть уволенной, чем умереть", когда ее госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Об этом пишет издание Daily Mail.

37-летняя звезда "Игры престолов" получит награду" Актриса года"на церемонии награждения "Женщина года", которая состоится 7 ноября.

В интервью изданию Эмилия поделилась своими ощущениями, когда ей поставили диагноз субарахноидальная аневризма:

"Я не боялась смерти. Я боялась, что меня уволят! Я решила: "Это не то, что будет определять меня". Я никогда не поддавалась ни одному чувству: "Почему я? Это отстой". Я просто подумал: "Надо вернуться к работе".

Благодаря фотосессии для журнала, на которой она представлена в элегантном белом и красном платьях, актриса показала настоящую силу и внутреннюю красоту, проникающую сквозь испытания.

После паузы в исполнении физических ролей, Эмилия вернулась к актерской карьере в этом году, сыграв в научно-фантастической романтической комедии "Поколение стручков" и мини-сериале Marvel "Тайное вторжение".

Напомним, что Эмилия Кларк, звезда "Игры престолов", показала очень летние фото из отпуска с друзьями.