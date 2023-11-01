Украинская блогерша Алина Шаманская праздновала Хэллоуин в Калифорнии вместе с сыном

Алина Шаманская более года проживает с сыном в США.

Украинский блогер Алина Шаманская, автор подкаста "Розлючена" на Youtube у которой в Instagram более 1,3 млн подписчиков подробно рассказала и показала как она с сыном отпраздновала Хэллоуин в Калифорнии. Об этом она рассказала в Instagram.

Сын Алины Шаманской в США с преподавателями и одноклассницами в США

В своем Instagram она оставила короткое поздравление и обещала позже рассказать подробнее об этом незабываемом событии.

"Хэппи Хэллоуин, друзья! Давно не виделись, я просто хотела немножко отдохнуть от соцсетей и выспаться. Сейчас отправляюсь на школьный хэллоуинский парад, и именно с этого момента начну свои сторитейл.", — радуется Алина.

Алина Шаманская была впечатлена хэллоуинским парадом в школе сына в США:

"Итак, парад завершился, и я не могу не поделиться своими впечатлениями. Это было просто невероятно! Я очень люблю эту традицию, когда как ученики, так и учителя одеваются в костюмы и наслаждаются праздником. Это дарит особую атмосферу сообщества, где каждый может наслаждаться обычными вещами. Например, когда мы подошли к школе, мой сын так увлекся костюмом миссис Фини, которая была переодета во вкусный бургер. Это действительно сближает нас и создает неповторимую атмосферу веселья и радости. Веселье продолжается, друзья! Следите за моими сторителлингами, чтобы узнать больше подробностей!".

Сын Алины Шаманской в США в костюме на Хэллоуин в США

Вечером ведущая решила передать полную атмосферу праздника вместе с сыном Артуром. Мальчик заходил в дома американцев и спрашивал "Конфеты или смерть?".

Напомним, что Алина Шаманская мечтает, чтобы украинские эмигранты за рубежом разговаривали на украинском.