23-летняя жена Владимира Остапчука рассказала о планах на работу

Екатерина Полтавская почти год искала свое призвание.

23-летняя жена Владимира Остапчука, Екатерина Полтавская активно рассказывает в Instagram о плане ремонта своей будущей студии лазерной эпиляции и массажа в центре Киева, печерском районе.

"Я почти год думала, чем хочу заниматься, "примеряла" на себя разные варианты, но все они не давали мне вдохновения на "начать", а у меня всегда был принцип: заниматься только тем, что идет от сердца. Также меня много знакомых, у которых есть разные бизнесы, в том + я понимала все трудности, перспективы и тд.", — рассказывает блогерша.

23-летняя жена Владимира Остапчука открывает студию лазерной эпиляции в Киеве

Екатерина рассказала, что они с Владимиром уже начали заниматься ремонтом помещения и обсуждать дизайн будущего проекта со специалистами.

Будущая бизнесвумен планирует открыть массажную студию и лазерной эпиляции в декабре 2023 года. Катя уже проводит первые собеседования и выбирает будущих квалифицированных специалистов.

Отношения Екатерины с Владимиром Остапчуком

Отметим, что в декабре 2022 года стало известно, кто стал новой девушкой шоумена Владимира Остапчука. Вскоре пара тайно поженилась.

Остапчук и Полтавская показали в соцсетях фотографии с документ-сервиса "Готово", где можно оформить брак за сутки. Кроме того, Екатерина подписала дату 22.02.2023 с сердечком.

Напомним, что Остапчук рассказал о знакомстве с третьей женой.