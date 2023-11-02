Канье Уэст проживает в квартире без охраны и шеф-повара

Ким Кардашьян обескуражена, что Канье Уэст теперь живет в квартире без охраны и без шеф-повара после того, как переехал из особняка в Калабасасе.

43-летняя миллиардерша и владелица бренда SKIMS, Ким Кардашьян сделала это признание во время нового эпизода шоу "Семейства Кардашьян", обсуждая десятилетнюю их дочь Норт. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ким поразила реакция дочери Норт, которая предпочитала более простой образ жизни вместе с отцом. Она заявила, что у Канье нет никаких нянь, охраны или шеф-повара.

https://www.instagram.com/kimkardashian

Канье Уэст сочетался браком с 28-летней Бьянкой Цензори, в декабре прошлого года. Супруги воздерживаются от разглашения деталей своего союза, однако их отношения стали объектом всеобщего интереса и обсуждения в СМИ.

https://www.instagram.com/biancasensori

Ранее сообщалось, что Уэст и Цензори жили в квартире в районе Западного Голливуда в Лос-Анджелесе, где они платили 20 тысяч долларов в месяц за аренду.

"Профиты поживания в элитном доме подразумевают "бассейн с подогревом, кафе на крыше, частный кинотеатр, камердинер, бар и лаунж-зону, а также круглосуточные услуги консьержа", — сообщал Page Six в мае.

Строительство особняка Канье в Малибу стоимостью 60 миллионов долларов было прекращено после того, как рэпер распустил свою строительную компанию, которая занималась проектом. Это произошло из-за финансовых проблем Канье, ввиду уго публичных высказываний.

Напомним, что Джулия Фокс рассказала, из-за кого разошлась с Канье Уэстом.