Хейли Бибер снялась в праздничном кампейне Calvin Klein

В новой фотосессии к модели Хайли Бибер присоединился актер Брэндон Флинн.

Известный бренд одежды Calvin Klein пригласил модель и актера сняться в фотосессии в современной интерпретации праздничных нарядов — от модных платьев-слипов до уютных свитеров. Эта фотосессия предлагает свежий взгляд на праздничную одежду, сочетая элегантность и современные тренды. Об этом сообщает издание People.

На Хейли Бибер праздничные наряды из атласных платьев-слипов до стильных черных костюмов.

Режиссером и оператором кампейна выступили Джеймс Бродрибб, а за кадром работали Алитея Кастилло и Ким Тин. Креативная команда запечатлела Бибер, пока она меняла трикотажные образы, идеальные для отдыха у камина, на вечерние платья для выходов в свет.

https://www.instagram.com/calvinklein/

Бренд не впервые сотрудничает с Хейли Бибер — ранее они вместе чествовали 50-летие бренда, а на этот раз представили новейшую праздничную коллекцию. К съемке также присоединился актер Брэндон Флинн, который добавил кампании дополнительный элемент сексуальности.

"Компания отражает бунтарский дух, который формировал бренд в течение последних 50 лет", — упоминается в заявлении бренда.

Напомним, что Хейли Бибер продемонстрировала фигуру в эффектных купальниках.