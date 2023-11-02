Календарь магнитных бурь на ноябрь 2023: самые опасные даты
Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в ноябре метеозависимым людям — рассказываем дальше.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Когда магнитные бури ожидать в ноябре?
По данным метеорологов, в ноябре произойдет много магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:
- 8-12 ноября — магнитная буря средней интенсивности;
- 13-14 ноября – мощная магнитная буря;
- 18-19 ноября — мощная магнитная буря;
- 22 ноября — мощная магнитная буря;
- 23 ноября — магнитная буря средней интенсивности;
- 29-30 ноября — магнитная буря средней интенсивности.